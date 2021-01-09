برنامج حول السياحة الثقافية المستدامة في الجزائر

بتمويل من طرف صندوق الأمم المتحدة للتنمية

كشف رئيس الجمعية الموحدية المختصة في المحافظة على التراث التاريخي والسياحي بندرومة الأستاذ ميدون عز الدين صبيحة أمس السبت بمقر جمعية الموحدية بندرومة عن إطلاق مشروع إشراك المجتمع من خلال الثقافة في الثقافة المستدامة بالجزائر.

هدا المشروع الدي يضم أربعة دوائر ببلدياتها ال11 كنمودجا وهي ندرومة، الغزوات،همين وفلاوسن ،وذلك بتمويل من قبل صندوق الأمم المتحدة للتنمية المستدامة والديمقراطية بدعم من وزارة الداخلية والجماعات المحلية التي قدمت رخصة للشراكة الدولية ،هذا المشروع الذي تم إطلاقه يوم الفاتح سبتمبر من سنة 2020 ويمتد على مدى 24 شهرا،حيث تم تكوين مختصين في ترميم الآثار، والمرشدين السياحيين لإنجاح العملية التي ستكون بالشركة مع السلطات المحلية من أجل ضمان تحقيق النتائج التي ستعود بالفائدة على المنطقة ،التي من المنتظر أن تكون نموذجا وتعميمها على المستوى الوطني باختيار 16 معانا وراثيا يتم تعريفه ،من قبل الجمعية التي تمكنت من تحقيق نتائج هامة مند تأسيسها سنة 1973 في المحافظة على التراث ،ودعم السياحية منذ أين تم تحويل النشاط الذي كان قبل ذلك مقتصر على ترقية الموسيقى الأندلسية وبعد سنة 2000 دعمت نشاطها بالدعم السياحي والتعريف بالمواقع التراثية.

محمد بن ترار