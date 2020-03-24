بركاني : إجراءات رئيس الجمهورية بمثابة حاجز لمنع تفشي فيروس كورونا في الجزائر

أكد عضو اللجنة العلمية لرصد تفشي فيروس كورونا على مستوى وزارة الصحة ورئيس عمدة الأطباء الجزائريين البروفسور بقاط بركاني أن الاجراءات الاخيرة المتخذة من قبل رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون ايجابية وهي بمثابة حاجز لمنع تفشي فيروس كورونا في الجزائر .

وشدد البروفسور بركاني لدى حلوله ضيفا على القناة الاذاعية الاولى ضمن برنامج “ضيف الصباح” هذا الثلاثاء على ضرورة الالتزام بالإجراءات التي أقرها رئيس الجمهورية و المتمثلة في الحجر الصحي الكامل على ولاية البليدة التي تعد بؤرة تفشي هذا الوباء، و كذا التدابير المتخذة بالنسبة لولاية الجزائر التي تحتل المرتبة الثانية من حيث عدد الاصابات، مشددا في ذات السياق على ضرورة التعامل معها بصرامة .

وقال ضيف الصباح إن “هذه التدابير الوقائية أثبتت نجاعتها لدى الدول التي سبقتنا في مواجهة فيروس كورونا المستجد، على غرار الصين التي حاصرت الوباء بإتخاذها لتدابير مماثلة في مدينة ووهان وهاهي اليوم تتمكن من التغلب عليه بـتسجيلها (صفر) إصابة لعدة أيام متتالية” .