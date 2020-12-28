براهيمي يقترب من الانتقال إلى الدحيل القطري في صفقة تبادلية مع الريان

كشفت أمس صحيفة “العرب” القطرية بأن النجم الدولي الجزائري ياسين براهيمي يوجد في طريقه للانضمام إلى نادي الدحيل تحسبا لمشاركة هذا النادي في مونديال الأندية، وأشارت ذات المصادر إلى أن نادي الدحيل والريان اقتربا من حسم مفاوضات الصفقة التبادلية بينهما بانتقال براهيمي الى الطرف الآخر مقابل تنازل الدحيل عن ثلاثة من لاعبيه، حيث يريد الريان مقابل النجم الجزائري كل من المساكني، والمعز علي وبسام الراوي، ويأتي هذا الخبر عكس التوقعات التي كانت توحي ببقاء نجم الخضر أطول فترة مع الريان خاصة مع التصريحات الأخيرة للمدرب الجديد للريان لوران بلان الذي أكد بأنه سيكون بحاجة ماسة لخدمات براهيمي فيما تبقى من مشوار دوري النجوم القطري هذا الموسم، ويقدم اللاعب الجزائري اداء رائع مع ناديه القطري الأمر الذي رفع من أسهمه بشكل كبير.