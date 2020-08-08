براقي يعطي تعليمات لإصلاح شبكة تموين المياه المتضررة من زلزال ميلة

أعطى وزير الموارد المائية أرزقي براقي السبت من ميلة تعليمات صارمة بضرورة الإسراع في إصلاح الأعطاب المسجلة على مستوى شبكات التموين بمياه الشرب جراء الهزتين الأرضيتين اللتين ضربتا ولاية ميلة الجمعة ومن ثمة السماح بعودة عملية التموين بمياه الشرب إلى حالتها الطبيعية

واستحسن الوزير الذي كان بمعية وزيري السكن والعمران والمدينة كمال ناصري والأشغال العمومية فاروق شيعلي بذات الموقع الذي سجلت على مستواه بعض الانكسارات بقناة جر المياه مبادرة تسخير 20 شاحنة ذات صهريج قادمة من عديد ولايات الوطن لتموين المواطنين المتضررين بالمدينة القديمة وحي الخربة بعاصمة الولاية وكذا توزيع أكياس للمياه وأمر براقي المسؤولين المحليين المعنيين ب تدعيم هذه الصهاريج في حال استدعت الضرورة ذلك وقد وقف الوفد الوزاري بذات الموقع على عملية إصلاح الأعطاب على مستوى قناة الجر التي سجلت بها 7 انكسارات صلحت منها 4 على أن تستكمل العملية اليوم الاحد .

وحسب الشروح المقدمة وبخصوص الخزان 2 3000 متر مكعب بحي الخربة الذي تعرضت القناة الممونة له للانكسار جراء الهزتين الأرضيتين المسجلتين والذي تم إيفاد لجنة تقنية لإجراء خبرة عليه, حسب الشروح المقدمة بعين المكان وجه وزير الموارد المائية تعليمات بربط القناة الممونة للخزان بتلك الممونة للمواطنين بشكل مباشر وذلك إلى حين صدور تقرير الخبرة بشأن إمكانية إعادة استغلال المنشاة من عدمه. كما اطلع الوفد الوزاري على وضعية تقدم أشغال ربط الخزان 2 3000 متر مكعب مع الخزان الثاني 1000 متر مكعب بحي الخربة لإعادة عملية التموين لحالتها الطبيعية وهي العملية التي تم إسنادها لثلاث (3) شركات وطنية.

ب.ع