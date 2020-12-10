براح :إطلاق برنامج وطني لتعزيز وتحديث المنظومة الإحصائيةلتسطير صائب للسياسات التنموية

اعلن وزير الرقمنة والإحصائيات السيد منير خالد براح عن إطلاق برنامج وطني لتعزيز وتحديث المنظومة الإحصائيةلتسطير صائب للسياسات التنموية والقدرة على تقييمها وتقويمها.

وكشف الوزير عن وجود حزمة من المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية التي تخص تقييم القدرات المحلية ومتابعة المؤشرات.

واضاف سيتم التركيز على عددا من المؤشرات الإحصائية في الاستبيان من خلال محاولة معرفة عددا من الإحصائيات المتعلقة بقطاعات كالتربية والصحة والفلاحة والري وشبكات الماء والغاز والكهرباء، في مختلف البلديات ومدى قدرة الأخيرة على الإستجابة لها أو العكس