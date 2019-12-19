بدوي يقدم استقالته للرئيس تبون

قدم الوزير الأول نور الدين بدوي، منذ لحظات، زوال اليوم الخميس، استقالة حكومته، لرئيس الجمهورية المنتخب عبد المجيد تبون.

وجاءت استقالة حكومة بدوي، بعد ساعات قليلة من تأدية الرئيس تبون لليمين الدستورية، وهو الذي وضع على رأس مطالبه رحيل الجهاز التنفيذي، وعلى رأسه بدوي.

كما تأتي هذه الاستقالة بعد دخول الحراك الشعبي شهره العاشر.

وكانت حكومة بدوي قد جرى تشكيلها يوم 12 مارس، بعدما أسقطت ثلاثة أسابيع من المظاهرات حكومة الوزير الأول السابق أحمد أويحيى.

ووُصفت حكومة نور الدين بدوي في حينها بأنها حكومة تصريف أعمال.