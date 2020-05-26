بدوي وسلال وحداد أمام القضاء في قضايا فساد ثقيلة

باشرت المحكمة العليا تحقيقات معمقة مع الوزيرين الأولين نور الدين بدوي وعبد المالك سلال ووزير المالية الأسبق حاجي بابا عمي ووزير الإشغال العمومي عبد القادر قاضي بالإضافة إلى المدير العام لأملاك الدولة كمال خزناجي من الواليين مصطفى العياضي وموسى غلاي بصفتهما والين سابقين لتيبازة ومدير الطاقة والمناجم لتيبازة والمحافظ العقاري للدواودة وشقيق الرئيس السابق ومستشاره السعيد بوتفليقة في قضايا فساد ونهب العقار بالإضافة إلى مدير الأمن الوطني عبد الغاني هامل وابنه شفيق في هذا الملف الجديد بعدما تم متابعته في ملف سابق ، هذا ومن المنتظر أن يتم إحالة المتهمين على المحكمة في القريب العاجل بعدما تبين ضلوعهما المباشر في استعمال السلطة وسوء استغلال الوظيفة ونهب العقار عن طريق الامتياز والتي كانت المحكمة الإدارية للبليدة قد ألغت 57 قرار امتياز من أملاك الدولة حولت إلى إطارات سامية بتواطؤ المتهمين وفي مقدمتهم الولاة الذي تلقوا أوامر فوقية من اجل إقامة مشاريع والتي تبين أنها وهمية استغلت لنهب المال العام لاغير في مقدمتها مؤسسات صيدلانية ، إنتاج الحبر ، بالإضافة إلى 60 قطعة أخرى وزعت على أبناء المسؤولين بمجرد طلب إلى الوالي أو مدير أملاك الدولة حيث تم تحويل القطعة الأرضية من طابعها الأصلي إلى طابع آخر ، هذا ومن المنتظر إحالة المتهمين على مجلس قضاء آخر بفعل الامتياز القضائي للولاة والوزراء .

من جانب أخر أشار أحد أعضاء دفاع عائلة الهامل رفض الإفصاح عن اسمه في اتصال بالوسط،أن المدير العام للأمن الوطني سبق متابعته من أجل هذه الوقائع وهذا الملف ولا يجوز ضمن قانون الإجراءات الجزائية متابعة متهم مرتين بشأن تهمة واحدة ، مؤكدا أننا في حالة تمسك النيابة بالمتابعة ملزمون بتقديم دفوع أولية نلتمس من خلالها بعدم قبول الدعوى لسبق الفصل فيها وفقا للمادة مكرر من قانون الإجراءات الجزائية والمادة 101 من قانون الإجراءات المدنية التي نحال إليها للتعويض.

محمد بن ترار