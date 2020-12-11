بداية قوية لحامل اللقب والساورة تنفرد بالريادة

ج.ن

افتتحت، اليوم الجمعة، الجولة الثالثة من الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم بإجراء 6 لقاءات انتهى أغلبها بنتيجة التعادل، وميزها البداية القوية لحامل اللقب، في حين انفردت شبيبة الساورة بصدارة الترتيب.

وفوّت نادي البارادو على نفسه انتصارا في متناوله أمام مولودية الجزائر، حيث كان فائزا حتى الأنفاس الاخيرة من المواجهة، التي احتضنها ملعب الدار البيضاء بِالعاصمة، قبل أن يُعادل “العميد” الكفّة في الدقيقة الأخيرة.

وضرب شباب بلوزداد، حامل لقب الموسم الماضي، بقوة في أولى لقاءاته في بطولة 2020-2021، وعاد بفوز عريض من ملعب أول نوفمبر بتيزي وزو أمام الشبيبة المحلية استقر عند نتيجة 3-0 تناوب على تسجيلها حمزة بلحول (د24 )، أمير سعيود ( د 30 ) والعربي ثابتي ( د 69 )، وكان الشباب قد حقق نفس النتيجة العام الماضي على نفس الملعب.

كما انتهت ثلاث لقاءات أخرى بالتعادل جمعت أولمبي المدية بمولودية وهران (1-1)، نصر حسين داي بجمعية عين مليلة (1-1) وسريع غليزان بشبيبة الساروة (0-0)، فيما حققت شبيبة سكيكدة فوزا مهما على ميدانها ضد أهلي برج بوعريريج (1-0).

وستستكمل الجولة غدا السبت بإجراء 4 لقاءات.

النتائج:

شبيبة سكيكدة – أهلي برج بوعريريج 1 – 0

سريع غليزان – شبيبة الساورة 0 – 0

أولمبي المدية – مولودية وهران 1 – 1

نصر حسين داي – جمعية عين مليل 1 – 1

شبيبة القبائل – شباب بلوزداد 0 – 3

نادي بارادو – مولودية الجزائر 1 – 1

السبت 12 ديسمبر:

نجم مقرة – اتحاد بسكرة

اتحاد بلعباس – وفاق سطيف

شباب قسنطينة – جمعية الشلف

وداد تلمسان – اتحاد الجزائر

وتشكّل جدول الترتيب على النّحو التالي:

1- ش.الساورة 5ن

2- و.سطيف 4ن (ناقص مقابلة)

3- م.الجزائر 4ن (ناقص مقابلة)

4- أ.عين مليلة 4ن (ناقص مقابلة)

5- ا.بسكرة 4ن (ناقص مقابلة)

6- ش.بلوزداد 3ن (ناقص مقابلتَين)

7- ن.البارادو 3ن

8- ن.مقرة 3ن (ناقص مقابلة)

9- ج.الشلف 3ن (ناقص مقابلة)

10- م.وهران 3ن

11- ن.حسين داي 3ن

12- س.غليزان 3ن

13- ش.سكيكدة 3ن (ناقص مقابلة)

14- ش.قسنطينة 2ن (ناقص مقابلة)

15- أ.البرج 2ن

16- ش.القبائل 2ن

17- ا.سيدي بلعباس 1ن (ناقص مقابلة)

18- أ.المدية 1ن (ناقص مقابلة)

19- و.تلمسان 1ن (ناقص مقابلة)

20- ا.العاصمة 1ن (ناقص مقابلة)