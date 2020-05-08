كشف رئيس المجلس الاستشاري، للمنتدى الاقتصادي الجزائري، عبد القادر بريش، أمس، أن فشل توتال الفرنسية، الاستحواذ على حصص أناداركو، في الجزائر، يعد بمثابة انطلاقة حقيقية للجزائر الجديدة، من خلال فرض سيادتها على الثروات الوطنية، من جهة، وعودة استقلالية لقرارها السيادي، جهة أخرى.

حيث أكد بريش في تصريح خص به جريدة الوسط، إن قرار الجزائر الاستحواذ على كل حصص شركة أنداركو، واستعمال حق الشفعة، وفشل شركة توتال في ذلك، يعتبر بداية الخروج من الهيمنة الفرنسية، وتنويع الشركاء بما يخدم المصالح الاقتصادية الوطنية بكل سيادة، بالخصوص بعد تقلص نفوذ اللوبي الفرنسي، بعد الانتخابات الرئاسية الأخيرة، والتوجهات الجديدة للدولة الجزائرية، الظاهرة جليا، في الإرادة والعزيمة القوية، التي عبر عنها رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، في ممارسة السيادة الكاملة، والاستقلالية في اتخاذ القرارات.

وأفصح الخبير في الشؤون الاقتصادية، أن فشل شركة توتال الفرنسية، في الاستحواذ على حصص شركة أناداركو الأمريكية، يعتبر خسارة كبيرة، وضربة في الصميم، خاصة إذا علمنا أن حجم إنتاج شركة أناداركو، يقدر بـ300 ألف برميل يوميا، وهي حصة معتبرة تمثل تقريبا ثلث الإنتاج الجزائري من البترول الخام، وبالتالي فان تمسك الجزائر، بممارسة حق الشفعة والاستحواذ، على حصص شركة أناداركو في الجزائر كاملة، يبعث على الفخر والاعتزاز، للمسؤولين والقادة الجدد، خاصة في وزارة الطاقة، وشركة سوناطراك، الذين كشفوا بقراراتهم، على حرصهم الشديد، على المصالح الاقتصادية الوطنية، بما فيها ممارسة الجزائر لسيادتها الكاملة، على ثرواتها ومواردها الاقتصادية.

في حين، اعتبر رئيس المجلس الاستشاري، للمنتدى الاقتصادي الجزائري، عبد القادر بريش، أمس، أن هذا الحدث الاستثنائي، يؤشر على أن بوصلة اتجاه مسار التحول والنهضة الاقتصادية، ستكون وجهته تنويع الشركاء، وإقامة شراكات.

مريم خميسة