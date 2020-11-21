بحضور مستشار رئيس الجمهورية نزيه برمضان حملة تشجير لغرس 5000 شجرة بولاية البويرة

أشرف أمس مستشار رئيس الجمهورية المكلف بالحركة الجمعوية والجالية بالخارج “نزيه برمضان” بمعية والي البويرة “لكحل عياط عبد السلام ” و رئيس المجلس الشعبي الولائي “احمد بوتاتة” على انطلاق أكبر حملة للتشجير على مستوى غابات جبال عين الترك لغرس 5000 شجرة تحت شعار “فلنغرسها” تزامنا مع اليوم الوطني للتشجير 21 نوفمبر من كل سنة ، حيث شهدت هذه المبادرة التي تهدف للرد على أعداء الطبيعة والوطن الذين تسببوا في حرائق متعمدة مشاركة واسعة من كل أطياف المجتمع المدني والسلطات المدنية والعسكرية ومختلف أسلاك الأمن ومحافظة الغابات وقطاع الشباب والرياضة وبحضور نائب البرلمان فريدة سي ناصر و وجوه فنية ورياضية واعلامية على غرار الفنانة القديرة فريدة كريم، حسان كركاش،أمين بومدين،امين تيتي، رئيس الفيدرالية الوطنية للسلام والإنسانية “بلقاسم شيحاوة” و رئيسة سفراء الديمقراطية والسلم الاجتماعي في الجزائر الأستاذة “جميلة شطيطح” إلى جانب المشاركة القوية للجمعيات الفاعلة بالبويرة على غرار نادي الصحافة والإعلام، الشبكة الجزائرية للشباب، الجمعية الولائية لترقية وتطوير الرياضة النسوية، جمعية حورية للطفولة والمرأة، جمعية المبادرة التضامن الإجتماعي، جمعية نور للثقافة والفنون ،جمعية ثواشلت أوزكا “عائلة الغد”، الجمعية الولائية للمسعفين ، الكشافة الإسلامية والمنظمات الطلابية وغيرها من منظمات للمجتمع المدني .

أحسن مرزوق