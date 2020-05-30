بحثنا هو الأول بالجزائر والدول العربية وتلقينا موافقة للنشر في مجلة دولية من صنف ا

تمكن مخبر العلوم الأساسية بجامعة عمار ثليجي بالاغواط بقيادة البروفيسور محمد يوسفي من اكتشاف مثبطات انزيم البروتياز الذي يلعب دورا كبيرا في حياة وتكاثر فيروس كرونا وتم تقديم هذه الدراسة للمديرية العامة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي مع نشرها ضمن مقال علمي في مجلة دولية مصنفة في A

هذا واشار المدير المحترم السابق للمدرسة العليا للأساتذة بالأغواط انه ورفقة فريقه الخاص بالمعلوماتية الحيوية الى ان الاحصائيات المنشورة من طرف وزارة الصحة حول وباء كوفيد 19 المستجد ودعوة مديرية البحث العلمي والتطوير التكنولوجي وايضا الوكالة الموضوعاتية للبحث العلمي في علوم الصحة لدعم الباحثين في شتى الاختصاصات لاختيار العلاجات حفزت الفريق العلمي بعد نشر البنية الفراغية للانزيم المسؤول على تكاثر الفروس في بنك البروتينات من العثور على جزيئات وهي حمض الفوليك والهيسبيدين والليبيدين E لتكون علاجا فعالا في مكافحة الكرونا من خلال تثبيط انزيم البروتياز الذي يلعب دوار كبيرا في تكاثر فيروس كرونا وهذا بعد فحص العديد من الجزيئات بتقنية الارساء الجزيئئ واكد المتحدث ان جزيئة الهسبيدين معروفة بنشاطها ضد الفيروسات وتم عزلها واستخلاصها على مستوى المخبر من الفطر الذي يعيش على شجر البطم المعروف بالفستق الاطلسي مشيرا ان نتائج الدراسة تم تلخيصها مع مناقشة مستفيضة لهذه النتائج ضمن مقال ارسل لمجلة دولية مصنفة ضمن قاعدة بيانات من صنف ا وذات عامل تأثير يقدر ب 1.2 وتحصلت على موافقة مبدئية للنشر بعد شهر من الدراسة .

واكتشف البروفيسور أن الألية المرضية تكمن عند دخول الفيروس الى الخلية المستضيفة تتم ترجمة المادة الوراثية لهذا الفيروس والتي تشمل متعدد البروتين وبروتينات هيكلية ويحتوي متعدد البروتين على 11 بروتينا وظيفيا تدخل في الية تضاعف الفيروس منها 3 انزيمات من نوع بروتياز تتمثل دورها في تفكيك متعدد البروتين لتحرير الانزيمات التي تدخل في دور تضاعف الفيروس وكذلك تتدخل البروتياز في تثبيط الاستجابة المناعية للانسان المستضيف بعملها على ايقاف كل عمليات الترجمة وتحفيز التحلل في الخلايا المستضيفة واورد البروفيسور المحترم أنه في غياب لقاح لفيروسات الكرونا فان مثبطات البروتياز تعد انجح استراتيجية لمواجهة تطور الفيروس داخل الجسم المستضيف وبالتالي منح الوقت الكافي لجهاز المناعة لتطوير مقاومته ضد الفيروس مقترحا تقديم الدعم لاختيار العلاجات المقترحة في الدراسة الملخصة في المقال العلمي وخاصة حمض الفوليك المتوفر حاليا لان الجزيئات الاخرى طبيعية وتتطلب وقت لتحضيرها خصوصا وان هذا البحث هو الاول بالجزائر والدول العربية ويقترح مركبين طبيعيين من حب الرشاد والبطم مع مركب دوائي متوفر حاليا هو حمض الفوليك الخاص بمواجهة فقر الدم للاشارة فان هذا المخبر الجامعي رائد في البحث العلمي بانتاج علمي زاخر يفوق 100 مقال علمي دولي مصنف ومحكم و200 مداخلة دولية ووطنية و 10 كتب دولية في مجال النباتات الطبيعية والمنتجات الطبيعية عموما .