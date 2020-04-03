بث دروس الدعم على “اليوتيوب والتلفزة الجزائرية”

∙ لاستدراك الدروس الفائتة بسبب “كورونا”

كشف وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، عمارة بلحيمر، عن انطلاق بث الدروس البيداغوجية، للأقسام النهائية في الأطوار الثلاث، ابتداء من هذا الأحد، قصد استدراك التأخير في تحصيل الدروس، وفقا للبرنامج الدراسي السنوي المسطر، بالتنسيق والعمل مع التلفزيون العمومي الجزائري، بالمقابل، سطرت وزارة التربية الوطنية، هي الأخرى برنامجا لاستدراك الدروس الفائتة لتلاميذ الأطوار الثلاث من خلال بث فيديوهات على اليوتيوب.

وتأتي هاتان الخطوتان، على إثر تمديد تعليق الدراسة، في جميع المؤسسات التربوية عبر الوطن، إلى تاريخ 19 أفريل الجاري، تبعا لقرار رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، في إطار الإجراءات الاحترازية للتصدي لانتشار وباء كورونا المستجد

وعليه، وضعت الوزارة التربية، في بيان لها، خطة طوارئ تتضمن برامج تعليمية “عن بعد”، لفائدة التلاميذ المقبلين على امتحانات البكالوريا ،وامتحان نهاية التعليم المتوسط، وامتحان نهاية التعليم الابتدائي.

حيث أوضح ذات البيان، الذي تحوز “الوسط” نسخة منه، أسماء البرامج التي ستُبث، عن طريق شبكة الإنترنت، استغلالا لفترة الحجر الصحي، بشكل مفيد ولائق وهي كالآتي: برنامج “مفاتيح النجاح” الذي يشتمل على دروس نموذجية للفصل الثالث من السنة الحالية، يتم بثه عبر قنوات التلفزيون العمومي، لفائدة تلاميذ السنة الخامسة ابتدائي، والسنة الرابعة متوسط، والسنة الثالثة ثانوي، وفق برنامج زمني للبث التلفزيوني، سينشر في بيان لاحق، بالإضافة إلى تفعيل وتوسيع جهاز الدعم المدرسي، عبر الانترنت، من خلال الأرضيات الرقمية، للديوان الوطني للتعليم والتكوين عن بعد، لفائدة تلاميذ السنة الرابعة متوسط، والثالثة ثانوي فقط، وفق برنامج زمني سيضبط لاحقا، إلى جانب بث دروس تعليمية مصورة لجميع الأطوار الدراسية، عن طريق قنوات تعليمية، عبر يوتيوب، وهذا للحيلولة دون تهديد”السنة بيضاء”، التي ستضر بالتلاميذ، نتيجة فقدان سنة كاملة، من مسارهم الدراسي.

مريم خميسة