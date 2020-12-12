بایدن یعارض ترامب في ملف الصحراء الغربیة

بقلم: وداد الحاج

قد یشكل بیان وزارة الخارجیة الصادر أمس حدثا استثنائیا في حد ذاته باعتبارها من النوادر التي یكون فیها مضمون الخطاب سائرا في الاتجاه المعاكس لسیاسة واشنطن ،و قد تحمل الأیام المتبقیة من عهدة الرئیس ترامب بعض المفاجآت التصعیدیة ضد الجزائر لدفعها نحو تلیین موقفها من التطبیع ،أو للضغط علیها .بالتعرض لإحدى مصالحها الاستراتیجیة في الأراضي الصحراویة المحتلة أو في منطقة الساحل الخارجیة الجزائریة في أول تعلیق رسمي على قرار ترامب، قالت إن القرار “لیس له أي أثر قانوني على الواقع، لأنه یتعارض مع جمیع قرارات الأمم المتحدة ومجلس الأمن”وأضافت الوزارة أن “آخر هذه القرارات رقم 2548 الصادر (عن مجلس الأمن الدولي) في 30 أكتوبر 2020 ،والذي صاغه ودافع عنه الجانب “الأمریكي.

والقرار المذكور مدد ولایة بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في إقلیم الصحراء “مینورسو” حتى أكتوبر المقبل، وحث جمیع الأطراف على العمل لمساعدة البعثة الأممیة لإیجاد حل سیاسي واقعي للنزاع.

المرجح أن الفریق المحیط بالرئیس الأمریكي ترامب یكون قد حظر سلفا ردا على الموقف الجزائري الثابت من ملف التطبیع ،و تكریس استقلال الشعب الصحراوي،لهذا لیس مستغربا أن یشهد الأسبوعان المقبلان حدثا أو مجموعة أحداث تدفع المنطقة برمتها نحو مزید من الاحتقان في مقدمتها دور میداني دعما لقوات الاحتلال المغربي في ردها على الهجمات الیومیة لجیش التحریر الصحراوي.

ویكون هذا المعطى الأخیر هو ما لمح إلیه الوزیر الأول عبد العزیز جراد من خلال تصریحاته القویة التي أدلى بها على هامش زیارته لمقر الأرشیف الوطني.

و تكاثرت أمس تصریحات الساسة الامریكیین المعارضین لقرار ترامب حیث قال مستشاره الأمني السابق ً ا في التخلي عن ثلاثین عاما من السیاسة الأمریكیة بشأن الصحراء.

و تكاثرت أمس تصریحات الساسة الامریكیین المعارضین لقرار ترامب حیث قال مستشاره الأمني السابق جون بولتون أن :

ترامب كان مخطئً في التخلي عن ثلاثین عاما من السیاسة الأمریكیة بشأن الصحراء الغربیة.

و كانت كامالا هاریس نائبة الرئیس الامریكي المنتخب جون بایدن قد علقت على ذلك أن ما اتخذه الرئیس المنتهیة ولایته دونالد ترامب باعترافه باحتلال المغرب لجزء من الصحراء الغربیة لا یمثل إدارة بایدن وان الولایات المتحدة الأمریكیة بقیادة جون بایدن ملتزمة بقرارات الأمم المتحدة المتعلقة بتقریر مصیر الشعب الصحراوي عبر الاستفتاء.