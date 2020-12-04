بالفيديو: نادي مانشستر سيتي يصف محرز بـ”ساحر العرب”

ج.ن

وصف نادي مانشستر سيتي نجمه رياض محرز الجمعة، بساحر العرب، بعدما احتفل بمرور عامين عن مباراة واتفورد التي فاز بها بهدفين لواحد، وتألق فيها الجزائري بتسجيله لهدف ومنحه لكرة حاسمة.

وقال نادي مانشستر سيتي في تغريدة على تويتر”قبل عامين من الآن، ساحر العرب، يصنع ويسجل ليفض الإشتباك مع واتفورد”.

ويواجه مانشستر سيتي مواطنه فولهام لحساب الجولة الـ11 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، حيث ينتظر المتتبعون دخول محرز في المباراة بعد تألقه في الجولة الماضية أمام بيرنلي بهاتريك.

وبات محرز يجمع في رصيده 61 هدفا و41 تمريرة حاسمة في البطولة الإنجليزية، كما عرفت مغامرة محرز مع منتخب الجزائر نجاحا منقطع النظير لم يكن يتخيله أغلب المتابعين والملاحظين، حيث حقق “حروز” أرقام مميزة مع “الخضر“، بمشاركته في 62 مباراة بمختلف المناسبات، سجل فيها 17 هدفا وأهدى 30 تمريرة حاسمة.