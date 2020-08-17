(بالفيديو) مبولحي : مهاجم إتحاد جدة أهان والدتي ولا يمكنني السكوت

أماط الحارس الدولي الجزائري رايس وهاب مبولحي، اللثام عن قضيته مع لاعب إتحاد جدة ” رومارينيو” الذي شتم والدته المتوفية بعد نهاية اللقاء، وهو ما تسبب في إنفجار مبولحي في قضية صنعت جدلا واسعا مؤخرا.

بطل إفريقيا، وفي تصريحات لقناة ” SBC” ، أكد أن اللاعب البرازيلي هو من شتم والدته، بحيث قال:” رومارينيو أهام والتي رحمها الله، ومهما كانت الظروف لا يمكنني السكوت عليه “.

ليضيف:” لو قام بإهانتي فهذا لا يهم، لكن عندما وجهها لوالدتي لم أتقبل الأمر “.

قبل أن يضيف:” بعد نهاية اللقاء توجهت إليه، وكنت أنتظر منه إعتذرات ولكنه واصل الإستهزاء بي رفقة زميله، لأفقد أعصابي كُليا، أنا شخص هادئ لكن ما حدث جعلني أغضب كثيرا ”