بالفيديو: رياض محرز.. قمر عربي يضيء سماء الكرة فـي إنجـلـترا

ج.ن

خطف رياض محرز، الأضواء من نجوم الكرة الأوروبية، في الدوريات الكبرى للقارة العجوز، بفضل تألقه مع فريقه مانشستر سيتي، امتداداً لبروزه اللافت أيضاً مع “الخضر” الذي قاده لتحقيق التأهل الى نهائيات كأس أمم افريقيا 2021 بالكاميرون، ودخل اللاعب الدولي الجزائري مساء السبت، نادي اللاعبين الأفارقة الذين تمكّنوا من تسجيل وصناعة (تمريرة حاسمة) 100 هدف – على الأقل – في البطولة الإنجليزية.

وفاز مانشستر سيتي بِخماسية نظيفة على الزائر نادي بيرنلي، لِحساب الجولة العاشرة من عمر البطولة الإنجليزية. وسجّل رياض محرز ثلاثة أهداف (الأوّل والثاني والخامس).

وبِتوقيعه الهدف الأوّل ضد بيرنلي، بات محرز يجمع في رصيده 59 هدفا و41 تمريرة حاسمة في البطولة الإنجليزية (بعد المباراة أصبح الرقم: 61 هدفا و41 تمريرة حاسمة).

وفضلا عن محرز، يضمّ النادي المُشار إليه كلّا من الخماسي التالي: الإيفواري ديدييه دروغبا والطوغولي إيمانويل أديبايور والنيجيري يعقوبو إيغبيني والسنيغالي ساديو ماني والمصري محمد صلاح.

كما عرفت مغامرة محرز مع منتخب الجزائر نجاحا منقطع النظير لم يكن يتخيله أغلب المتابعين والملاحظين، حيث حقق “حروز” أرقام مميزة مع “الخضر”، بمشاركته في 62 مباراة بمختلف المناسبات، سجل فيها 17 هدفا وأهدى 30 تمريرة حاسمة.

هذه الإنجازات الفردية الرائعة جعلت محرز يدخل نادي أكثر اللاعبين الحاسمين في تاريخ منتخب الجزائر، كما كان أبرز المساهمين في فوز “محاربي الصحراء” بلقب كأس أمم أفريقيا “مصر 2019″، حيث سجل 3 أهداف خلال المسابقة القارية، منها هدف تاريخي في مرمى نيجيريا خلال موقعة نصف النهائي.

ويلعب الجناح رياض محرز (29 سنة) في البطولة الإنجليزية للقسم الأوّل منذ صيف 2014، ذلك أن فترة ما بين جانفي وجوان من العام ذاته، خاضها مع فريق ليستر سيتي في الدرجة الثانية بِهذا البلد.