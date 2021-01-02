بالفيديو: بونجاح يواصل التألق ويسجل هدفين

يواصل الدولي الجزائري بغداد بونجاح تألقه في الدوري القطري لكرة القدم، بعدما قاد ناديه السد لفوز عريض على الخريطيات، اليوم الجمعة، بخماسية نظيفة.

وسجل بطل إفريقيا رفقة “الخضر” هدفين في الدقيقتين 82 و89 من اللقاء كما قدم تمريرة حاسمة في الدقيقة الـ72.

ورفع مهاجم “الخضر”، غلّته إلى 8 أهداف بِزيّ فريق السد في البطولة القطرية للموسم الجديد.

وبات فريق السد بعد هذا الإنتصار العريض، يجمع 32 نقطة في الريادة، مُعمّقا الفارق إلى 10 نقاط عن المُطارد نادي الغرافة، لكن الفريق الأخير تنقصه مباراة متأخّرة. ويشغل نادي الخريطيات المركز الـ 12 والأخير بِمجموع 6 نقاط.

وبهذا الفوز يعزز السد صدارته للدوري القطري برصيد 32 نقطة من 12 مقابلة، وبفارق 10 نقاط كاملة عن الوصيف نادي الغرافة.