بالفيديو: بن رحمة يشعل مواقع التواصل بمراوغة “الروليت”

قدم الجزائري سعيد بن رحمة، أداء رائعا، في أول مباراة يشارك فيها من البداية مع فريقه الجديد، وست هام، ضد ليدز يونايتد (2-1)، الجمعة، في افتتاح المرحلة الـ12 من الدوري الإنجليزي.

وتمكن صاحب الـ25 عاما من لفت الأنظار بسرعة، بعدما سحر الجماهير الرياضية بلمحاته الفنية الرائعة في المواجهة، من خلال مراوغاته وطريقة لمسه للكرة وتمريرها، ولكن اللقطة الأبرز، كانت عندما تخلص من أحد لاعبي ليدز بالقرب من نقطة منتصف الملعب، بمراوغة تسمى “الروليت”، اشتهر بها النجم الفرنسي المعتزل زين الدين زيدان.