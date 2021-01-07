بالفيديو: بلايلي في المركز الثاني ضمن لائحة هدافي الدوري القطري

بات اللاعب الدولي الجزائري يوسف بلايلي مساء الخميس، في المركز الثاني ضمن لائحة هدّافي البطولة القطرية للموسم الحالي.

وفاز نادي قطر الرياضي بِنتيجة (3-1) على الضيف فريق الخريطيات، في إطار الجولة الـ 13 من عمر البطولة القطرية نسخة 2020-2021.

وسجّل متوسط الميدان الهجومي بلايلي الهدف الثاني لِنادي قطر، في الدقيقة الـ 51.

ويتموقع بلايلي ثانيا بِرصيد 11 هدفا، خلف مواطنه المهاجم بغداد بونجاح من فريق السد، مُتصدّر لائحة الهدّافين بِمجموع 12 توقيعا.