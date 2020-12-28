بالفيديو: الروح الرياضية العنوان الأبرز للقطة جمعت بونجاح وبلايلي في الدوري القطري

تقابل لاعبا “الخضر”، بغداد بونجاح مهاجم نادي السد، ويوسف بلايلي هداف فريق قطر، وجها لوجه في قمة الجولة الـ11 من عمر دوري نجوم قطر، التي أقيمت على ملعب “سحيم بن حمد” بنادي قطر، والتي انتهت بالتعادل 1-1.

ورغم شدة المنافسة بينهما على حصد نقاط المواجهة، والصراع على لقب هداف المسابقة، إلا أن الروح الرياضية كانت العنوان الأبرز للقطة جمعت النجمين في بداية المواجهة.

وبعدما تحصل بلايلي، لاعب نادي قطر، على البطاقة الصفراء عند الدقيقة الـ18، بعد تدخله على بيدرو لاعب السد، حرص زميله في المنتخب الوطني على تهدئة الموقف، وحاول إبعاد نجم فريق قطر الذي دخل في نقاش حاد مع حكم المواجهة، من أجل أن يتجنب ابن مدينة وهران البطاقة الحمراء.

ولقيت اللقطة إشادة كبيرة من الجماهير الجزائرية والعربية على مواقع التواصل الاجتماعي.