بالصور وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان يلتقي وزير الشؤون الخارجية صبري بوقدوم الأولىالوطني عن إلياس بن عبيد في 28 يوليو 2020 507 وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان يلتقي وزير الشؤون الخارجية صبري بوقدوم حيث أجرى الطرفان مباحثات رسمية تناولت العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين وسبل تعزيزها والأوضاع الإقليمية والقضايا ذات الاهتمام المشترك الأمير فيصل بن فرحانالجزائرالسعوديةصبري بوقدوموزير الخارجية السعودي وزير الشؤون الخارجية 507 شارك FacebookTwitterGoogle+ReddItWhatsAppPinterestEmail