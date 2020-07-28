بالصور وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان ⁦‪‬⁩ يلتقي وزير الشؤون الخارجية صبري بوقدوم

الأولىالوطني
عن إلياس بن عبيد 507

‏⁧‫وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان ⁦‪‬⁩ يلتقي وزير الشؤون الخارجية صبري بوقدوم

حيث أجرى الطرفان مباحثات رسمية تناولت العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين وسبل تعزيزها والأوضاع الإقليمية والقضايا ذات الاهتمام المشترك

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