بالصور.. كمال رزيق يلتقى السفير الكندي بالجزائر

أجرى وزير التجارة كمال رزيق، اليوم الخميس، بمقر الوزارة محادثات مع سفير كندا بالجزائر كريستوفر ويلكي.

وكان رفقة الوزير رزيق، الوزير المنتدب المكلف بالتجارة الخارجية الدكتور عيسى بكاي، وناقش الطرفان العديد من القضايا الاقتصادية المشتركة.

وقد نوه السفير الكندي بالعلاقات التي تجمع البلدين، مبديا ارتياحه لكل الشراكات الاقتصادية التي تم تحقيقها لحد الساعة وحجم التبادلات التجارية بين البلدين، وأن الجزائر شريك اقتصادي هام لكندا.

كما أبرز السفيرالكندي الدور الذي تلعبه حكومة بلاده للرقي بالمبادلات التجارية إلى مستوى أكثر خاصة في ظل وجود إرادة السياسية وانفتاح اقتصادي للجزائر بغية استقطاب استثمارات مباشرة.

وأكد الوزير على نجاعة الشراكة التي تجمع البلدين وكذا حجم الاستثمارات الكندية مؤكدا أن الحكومة الجديدة هي حكومة انفتاح واقتصاد منتج.

وأشار رزيق إلى أن دائرته الوزارية على أتم الاستعداد على مواصلة الإطار التشاوري من أجل خلق فرص استثمار أقوى وإعادة بعث رابط التواصل بين المستثمرين الجزائريين و الكنديين.

وأعرب الوزير عن حرصه الكامل في رفع حصص التصدير خارج المحروقات وخلق ميكانيزمات لشراكات جديدة وفي عدة ميادين بالاستفادة من الخبرات الجزائرية المتواجدة بأقاليم الفيدرالية الكندية.

كما دعا الوزير إلى الإستفادة من منطقة التجارة الحرة لإفريقيا التي ستدخل حيز التنفيذ في جويلية 2020 والإستثمار المباشر خاصة في الولايات الجنوبية والإستفادة من إمتدادها داخل القارة الإفريقية.

واقترح الوزير في الأخير تنظيم معرض للمنتوجات الجزائرية بكندا للتعريف بالمنتوج الجزائري