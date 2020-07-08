بالصور شاهد وزير الصحة في زيارة الى ولاية الوادي

وصول الأستاذ عبد الرحمان بن بوزيد إلى ولاية الوادي.

حل الأستاذ عبد الرحمان بن بوزيد، وزير الصحة و السكان و إصلاح المستشفيات، صبيحة اليوم الأربعاء 08 جويلية 2020، على الساعة الثامنة و النصف إلى ولاية الوادي قادما من ولاية الأغواط. يرافقه في ذلك، وفد متكون من إطارات الإدارة المركزية و أعضاء من اللجنة الوطنية لمكافحة كورونا، حيث استهل زيارته هته، إلى ولاية الوادي، بالمؤسسة العمومية الاستشفائية الشهيد بن عمر الجيلالي بالشط بلدية الوادي.

وقف السيد الوزير، شخصيا، على ضروف و مستوى التكفل بمرضى كورونا بذات المؤسسة كما استمع لانشغالات الأطقم الطبية.