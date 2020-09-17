بالصور..توقيف ستيني يمارس السحر والشعوذة عن طريق تدنيس المصحف بالنعامة

تمكنت عناصر مصالح فرقة البحث وقمع الإجرام بالنعامة، من توقيف ستيني يمارس طقوس السحر والشعوذة عن طريق تدنيس المصحف الشريف.

واستغلالا للمعلومة، تم إستصدار إذن بتفتيش مسكن المشتبه فيه المتواجد بمدينة مشرية.

وتم حجز مجموعة من الأغراض والطلاسم التي تستعمل في السحر والشعوذة، على غرار مجموعة من الصور لرجال ونساء، جداول وطلاسم.

كما تم حجز أبخرة وأعشاب تستعمل في السحر، بالإضافة إلى مصاحف مدنسة وعليها آثار التمزيق كان يستعملها في طقوس السحر.

وتم إنجاز ملف قضائي ضد المشتبه فيه وتقديمه أمام نيابة الاختصاص لدى محكمة المشرية.

ويواجه المشتبه فيه تهمة النصب باستعمال سلطة خيالية وبإحداث الأمل في واقعة وهمية.

كما يواجه جنحة المساس بالمعلوم من الدين، مخالفة ممارسة العرافة والتنبؤ بالغيب، جنحة تدنيس المصحف الشريف.