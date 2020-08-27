بالصور الوزير المنتدب لدى الوزير الاول المكلف بالمؤسسات المصغرة السيد ضيافات نسيم يقوم بزيارة عمل لولاية بومرداس

قام الوزير المنتدب لدى الوزير الاول المكلف بالمؤسسات المصغرة السيد ضيافات نسيم و السيد والي ولاية بومرداس و الوفد المرافق لهما اليوم 27أوت 2020 بزيارة عمل و تفقد قادته الى مقر الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب و صندوق ضمان الأخطار ، حيث عقد السيد الوزير جلسة عمل تطرق فيها إلى عدة نقاط و خلص إلى مجموعة من التوجيهات أبرزها

التكفل بمناطق الظل بعد دراسة كل الاحتياجات و تحديدها من أجل تسهيل الولوج إليها.