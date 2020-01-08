بالأسماء.. أعضاء لجنة الخبراء المكلفة بصياغة اقتراحات لمراجعة الدستور

أعلن رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون اليوم الأربعاء عن قرار إنشاء لجنة خبراء مكلفة بصياغة اقتراحات لمراجعة الدستور فيما يلي قائمة أعضاءها .
ويراس هذه اللجنة احمد لعرابة البروفيسور في القانون العام الدولي وعضو لجنة القانون الدولي في منظمة الامم المتحدة فيما تم تعيين وليد عقون مقررا عاما للجنة.
— عبد القادر غيتاوي، بروفيسور في القانون، جامعة أدرار.
— سعاد غوتي، بروفيسور في القانون، جامعة الجزائر.
— بشير يلس شاوش، بروفيسور في القانون، جامعة وهران.
— مصطفى خراجي، بروفيسور في القانون، جامعة سيدي بلعباس.
— مايا سحلي، بروفيسور في القانون، جامعة الجزائر، عضو في اللجنة الافريقية لحقوق الانسان.
— عبد الحق مرسلي، بروفيسور في القانون، جامعة تمنراست.
— نصر الدين بن طيفور، بروفيسور في القانون، جامعة تلمسان.
— صاش لشهب جازية، بروفيسور في القانون، جامعة سطيف.
— سامية سمري، بروفيسور في القانون، جامعة الجزائر.
— خلفان كريم، بروفيسور في القانون، جامعة تيزي وزو.
— موسى زهية، بروفيسور في القانون، جامعة قسنطينة.
— عبد الرحمن بن جيلالي، أستاذ محاضر، جامعة خميس مليانة.
— نبيلة لدرع، أستاذة محاضرة، جامعة تيبازة.
— مصباح أومناس، استاذ محاضر، جامعة الجزائر.
— فاتسح اوقرقوز، دكتور في القانون، جنيف، قاض سابق لدة المحكمة الافريقية لحقوق الانسان.