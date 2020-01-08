بالأسماء.. أعضاء لجنة الخبراء المكلفة بصياغة اقتراحات لمراجعة الدستور

أعلن رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون اليوم الأربعاء عن قرار إنشاء لجنة خبراء مكلفة بصياغة اقتراحات لمراجعة الدستور فيما يلي قائمة أعضاءها .

ويراس هذه اللجنة احمد لعرابة البروفيسور في القانون العام الدولي وعضو لجنة القانون الدولي في منظمة الامم المتحدة فيما تم تعيين وليد عقون مقررا عاما للجنة.

— عبد القادر غيتاوي، بروفيسور في القانون، جامعة أدرار.

— سعاد غوتي، بروفيسور في القانون، جامعة الجزائر.

— بشير يلس شاوش، بروفيسور في القانون، جامعة وهران.

— مصطفى خراجي، بروفيسور في القانون، جامعة سيدي بلعباس.

— مايا سحلي، بروفيسور في القانون، جامعة الجزائر، عضو في اللجنة الافريقية لحقوق الانسان.

— عبد الحق مرسلي، بروفيسور في القانون، جامعة تمنراست.

— نصر الدين بن طيفور، بروفيسور في القانون، جامعة تلمسان.

— صاش لشهب جازية، بروفيسور في القانون، جامعة سطيف.

— سامية سمري، بروفيسور في القانون، جامعة الجزائر.

— خلفان كريم، بروفيسور في القانون، جامعة تيزي وزو.

— موسى زهية، بروفيسور في القانون، جامعة قسنطينة.

— عبد الرحمن بن جيلالي، أستاذ محاضر، جامعة خميس مليانة.

— نبيلة لدرع، أستاذة محاضرة، جامعة تيبازة.

— مصباح أومناس، استاذ محاضر، جامعة الجزائر.

— فاتسح اوقرقوز، دكتور في القانون، جنيف، قاض سابق لدة المحكمة الافريقية لحقوق الانسان.