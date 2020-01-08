بالأسماء.. أعضاء لجنة الخبراء المكلفة بصياغة اقتراحات لمراجعة الدستور

الأولىالوطني
عن وافي مهاجري 729

أعلن رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون اليوم الأربعاء عن قرار إنشاء لجنة خبراء مكلفة بصياغة اقتراحات لمراجعة الدستور فيما يلي قائمة أعضاءها .

ويراس هذه اللجنة احمد لعرابة البروفيسور في القانون العام الدولي وعضو لجنة القانون الدولي في منظمة الامم المتحدة فيما تم تعيين وليد عقون مقررا عاما للجنة.

— عبد القادر غيتاوي، بروفيسور في القانون، جامعة أدرار.

— سعاد غوتي، بروفيسور في القانون، جامعة الجزائر.

— بشير يلس شاوش، بروفيسور في القانون، جامعة وهران.

— مصطفى خراجي، بروفيسور في القانون، جامعة سيدي بلعباس.

— مايا سحلي، بروفيسور في القانون، جامعة الجزائر، عضو في اللجنة الافريقية لحقوق الانسان.

— عبد الحق مرسلي، بروفيسور في القانون، جامعة تمنراست.

— نصر الدين بن طيفور، بروفيسور في القانون، جامعة تلمسان.

— صاش لشهب جازية، بروفيسور في القانون، جامعة سطيف.

— سامية سمري، بروفيسور في القانون، جامعة الجزائر.

— خلفان كريم، بروفيسور في القانون، جامعة تيزي وزو.

— موسى زهية، بروفيسور في القانون، جامعة قسنطينة.

— عبد الرحمن بن جيلالي، أستاذ محاضر، جامعة خميس مليانة.

— نبيلة لدرع، أستاذة محاضرة، جامعة تيبازة.

— مصباح أومناس، استاذ محاضر، جامعة الجزائر.

— فاتسح اوقرقوز، دكتور في القانون، جنيف، قاض سابق لدة المحكمة الافريقية لحقوق الانسان.

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