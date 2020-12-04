باريس والجزائر و الرقص العاري

بقلم: وداد الحاج

ما هو رأي البرلمان الأوروبي يا ترى في موقف المقررين الأمميين الذين أدانوا فرنسا أول أمس الخميس من خلال اعتبارهم مشروع قانون الأمن الشامل يتعارض مع قانون حقوق الإنسان، ودعوا باريس إلى مراجعته بشكل شامل.

جاء ذلك في بيان مشترك لمجموعة من خبراء حقوق الإنسان، بينهم المقرر الخاص المعني بالحق في التجمع السلمي وتكوين الجمعيات “كليمان نيالتسوسي فول”، والمقررة الخاصة المعنية بحالات القتل خارج القضاء “أغنيس كالامار”.

وحذر البيان من أن المادة 22 من مشروع القانون تسمح لقوات الأمن باستخدام الكاميرات الشخصية وكاميرات الطائرات المسيرة في العمليات أو المظاهرات ستؤدي إلى رقابة واسعة خاصة للمتظاهرين، وأضاف في هذا الإطار أن هذه المادة سيكون لها آثارا خطيرة على حقوق الخصوصية وحرية التجمع السلمي وحرية التعبير، بدون أدنى شك فإن فرنسا تقف وراء إصدار لائحة حقوق الانسان في الجزائر بإيعاز من المخزن المغربي و اللوبيات التي تسانده داخل الادارة الفرنسية و أجهزتها الأمنية .

ما الذي يدفع باريس للسير في هذا الاتجاه التصعيدي نحو بلادنا ،لا يتعلق الأمر بمناكفات دبلوماسية محدودة الأهداف

لتمرير ما هو أكبر أو الحصول على حصة في السوق الوطنية لكن الأمر أكبر بكثير ووراءه أهداف استراتيجية

عين صناع القرار في بلاد الجن و الملائكة على إجهاض أي فرصة تمكن الجزائر من تحديد خياراتها الاستراتيجية بعيدا عن محور باريس ،وخصوصا الصين وروسيا فصانع القرار في باريس متأكد من خطورة و أهمية المقاربة الجزائرية المبنية على توثيق الشراكة مع الصين و روسيا اقتصاديا و عسكريا فلابد أن لا نتجاهل الأهمية الاستثنائية لمشروع طريق الحرير الصيني الجزائري و ميناء الحمدانية بشرشال ، بالإضافة لشبكة طرق برية و سكك حديدية من الشمال لأقصى الحدود في الجنوب ، يتضمنها إنشاء منطقة لتبادل التجاري بالقرب من الحدود تضم الجزائر،الصين،روسيا مع دول الساحل و الغرب الأفريقي .

و أيضا تشير التقارير التي تفزع فرنسا إلى التخوف الفرنسي من نتائج مشروع خط الغاز من نيجيريا نحو أوروبا عبر الجزائر ، و إعادة فتح المشروع و دراسته بعد أن قامت فرنسا بتعطيله في الثمانينات ، خوفا من توسع اقتصاد الجزائر ، و الأسبوع المنصرم قام وزير الخارجية بوقادوم شخصيا بالتنقل لنيجيريا لإعادة بعث مشروع الغاز مع السلطات في نيجيريا .

وغير بعيد عن الحدود نذكر مشروع ضخم لاستخراج الفوسفات و تحويله يضم كل من تبسة سوق أهراس ، حيث احتياط يبلغ 2.2 مليار طن ( الجزائر ثالث أكبر احتياطي في العالم ) و قد تم إعطاء المشروع للشركة الصينية المختصة ستوكل ، المشروع استكملت دراسته ، و التصدير من ميناء عنابة .

و يأتي الاستثمار في غار جبيلات للحديد بالقرب من بشار بشراكة صينية ( ثاني أكبر احتياط للحديد في العالم ) ، المشروع قيد الدراسة حاليا

هذه المشاريع لا يمكن أن تتم في ظل حالة الاضطراب التي تواجهها منطقة الساحل الافريقي ولنا هنا أن نفهم ونعي جيدا لماذا تركز باريس على الإبقاء على حالة التوتر في المنطقة و تشجيعها للنشاطات الإرهابية من خلال دفع أموال الفدية المجرمة دوليا.