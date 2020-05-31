باريس سان جيرمان يبدي استعداده لدفع أكثر من 50 مليون يورو لضم بن ناصر

أفادت تقارير صحفية إيطالية، أن نادي باريس سان جيرمان الفرنسي يجهز عرضًا كبيرًا لضم الدولي الجزائري، إسماعيل بن ناصر من ميلان الايطالي.

وانضم بن ناصر إلى ميلان في الصيف الماضي بعد تألقه في أمم إفريقيا جوان 2019 في مصر، وتتويجه باللقب وأفضل لاعب شاب في البطولة مع المنتخب الجزائري.

صحيفة “لاغازيتا” الإيطالية، قالت إن باريس سان جيرمان على استعداد لتقديم ما يصل إلى 50 مليون يورو، لضم إسماعيل بن ناصر في الصيف المقبل.

وأشارت إلى أن باريس سان جيرمان يتصدر السباق نحو التعاقد مع بن ناصر، رغم رغبة مانشستر يونايتد ولاتسيو أيضًا في ضمه.

وشددت على أن باريس سان جيرمان مستعد لدفع أكثر من 50 مليون يورو على دفعات، خلال 4 سنوات.