باخرة تنقل عنتر يحي واللاعبين المغتربين الى الجزائر

اتحاد العاصمة

ج.ن

سيكون المناجير العام عنتر يحيى، حاضرا بالجزائر بعد عيد الأضحى مثلما أشرنا إليه سابقا، وذلك بعد ان ‏‏عرضت شركة “سيربور” فكرة على عنتر يحيى وهي القدوم بالباخرة الى الجزائر مباشرة بعد العيد، ‏وذلك بسبب العمل الجدي الذي ينتظره فور وصوله.

وفي ذات السياق، سيكون اللاعبون المغتربون حاضرون ايضا وسيسافرون في نفس الرحلة التي ستقل عنتر يحيى والتقديم سيكون في ذلك الاسبوع تزامنا مع بداية التحضيرات من أجل الموسم الكروي القادم.

وفي خبر أخر، أشارت مصادر فرنسية ان الحارس ألكسيس قندوز قد فسخ عقده بصفة رسمية مع نادي سانت إتيان، ما يعني انه اصبر حر من أي التزام، الأمر الذي قد يرسم التحاقه بالفريق رغم تداول الكثير من الاخبار مؤخرا عن إمضائه النهائي.