باتنة.. توقع انتاج أكثر من مليون و700 ألف قنطار ببريكة مع بداية موسم الحصاد والدرس

أشرف صباح اليوم الاثنين، والي ولاية باتنة توفيق مزهود، رفقة رئيس المجلس الشعبي الولائي والسلطات المدنية على إعطاء إشارة إنطلاق موسم الحصاد والدرس للموسم الفلاحي 2020 – 2019 من المنطقة الجنوبية للولاية ببلدية بريكة.

حيث قدرت المساحة المزروعة بالحبوب عبر تراب الولاية لهذا الموسم بـ 143585 هكتار، ومن المتوقع إنتاج أكثر من مليون و 700 ألف قنطار بمردود متوقع 14 قنطار في الهكتار الواحد.

وفي هذا الخصوص أكد الوالي على ضرورة تنمية الزراعة بالولاية خاصة أنها تمتاز بطابعها الفلاحي مشيرا إلى التسهيلات والإمتيازات التي خصت بها الدولة الفلاحين للإرتقاء بهذا القطاع.