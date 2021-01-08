باتنة تحتضن الاحتفالات الرسميةلرأس السنة الامازيغية 2971

يشرع اليوم وزير السياحة و الصناعة التقليدية و العمل العائلي السيد محمد حميدو في زيارة ميدانية لولاية باتنة، يومي الجمعة والسبت 08 و09 جانفي 2021، وذلك للإشراف على مراسم الاحتفالات الرسمية الوطنية لرأس السنة الأمازيغية 2971 والمنظمة من طرف المحافظة السامية للأمازيغية .

وتنطلق رسميا الاحتفالات بيناير اليوم الجمعة من عاصمة الاوراس باتنة التي تحضن هذا الحدث الذي يتواصل الى غاية 12 يانير الجاري ببرنامج متنوع و ثري يشمل حزمة من الأنشطة الثقافية من معارض و لقاءات ثقافية و ندوات موضوعاتية تتمحور حول الثقافة و اللغة الامازيغية.