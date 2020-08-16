باباراتزي إثبات الذات و إقصاء الآخر

الأخصائية النفسانية العيادية : ملعيد هابط

أن يكون لباسي بسيط لا يعني أنني أبله , أن أكون غير مبالي بتناسق الألوان في هندامي مابين سروالي و حذائي لا يعني أبدا أنني مغفل أو عديم الذوق

أن أرتدي نفس الملابس لمرات عديدة لا يعني قذارتي و لا يعني لا مبالاتي

ربما لست على دراية بالأخبار السياسة حول العالم , ما يحدث في الإمارات و ما هو الحال عليه في أمريكا و الحرب البيولوجية مع الصين و ربما أيضا لا أعرف رئيس كوريا الشمالية أو آخر ضحايا بورما و لست مهتما بالسيسي و الحريري لكن هذا لا يعني أنني رجعي و جاهلا ربما أنا مهتم بأخبار قريتي الصغيرة لا بأخبار العالم كقرية صغيرة.

العولمة وهيفاء وهبي و نانسي عجرم

لا تقاس عولمتي على مدى متابعتي لتويتر و أغاني نانسي و هيفاء و لا على شغفي بالمسلسلات التركية و العشق الممنوع و الحب الأسود و الاحمر نعم أنا لست مهتم بمن سيكون ضحية رامز مجنون رسمي لكن هذا لا يعطيك الحرية في نعتي بالتافه انا أملك اهتمامات غير اهتماماتك

قد أكون سيد مجتمع أنيق متعلم و لا كنني لست بارعا في تكنولوجيا السرعة و ليس لدي أنستغرام و تيكتوك لا تنعتني { بالحابس } فتكتوك و مواقع التواصل الاجتماعي ليست مقاييس نفسية لقيام الذكاء على سلم وكسلر

ألا تعلم أن جميلة ابنة جارتنا فطيمة تطلقت؟؟؟ وين راك عايش إمالا ؟؟؟ نعم لست على علم لأنني أعيش في منزلي لا في منزل جارتنا فطيمة .

أنا لا أعرف رفيقة محرز الجديدة و لا إطلالة سمية بن الخشاب, أفكارك لا تعني بالضرورة أفكاري فلا تبحث عن أفكارك داخل مخيلتي و دماغي , أنا مستقل بذاتي و أنت كذلك مستقل بذلك { راسنا ماشي فشاشية وحدة }

فن العلاقات الراقية:

فن العلاقات الراقية يستوجب عليك .فعل الآتي : إذا كنت لا تعرف ظروفي و معاناتي ولا تعرف إيجابياتي ،ولا تعرف نقاط ضعفي،ولا تعرف ما يسعدني وما يضايقني ولا تعرف إمكانياتي و طموحي وأهدافي وأفكاري ومعتقداتي و قيمي وفلسفتي في الحياة وتصوراتي ومستقبلي و أحلامي و أمنياتي و معاناتي أرجوك…فضلا وليس أمرا، لا تحكم علي من وجهة نظرك و لا تحكم علي من شكلي و من لون قميصي و من جواربي البالية أو من أنفي الطويل أو قصر طولي أو حتى من شكلي الذي ليس قد المقام لست أنا من خلق واجهة وجهي و لست أنت من فعل فلو كان الأمر كذلك لما كنتُ اليوم ضحية تنمر من نفسيات مريضة هشة بسيكولوجيا .

أنا أحمل أشياء بداخلي صراعات كثيرة نفسية وعاطفية وفكرية أنت لا تراها . انا أعيش في عالم صنعت تصوراته من خيالي انا , من خبراتي وتجاربي انا أنت لا تعيش فيه لأنك حتما مختلف عني .

حاول ال تحدث معي لتعرف وتكتشف ذاتي وأفكاري وما احمله بداخلي من معاني وطموحات ،كن أنت انعكاسا لي , ولتتعمق بداخلي لتبصر وتستبصر بما لا أستطيع التعبير عنه أحيانا لتعلم ما لدي لكي تعرفني وتعرف مكنونات شخصي ولا تحكم علي ولا تتسرع في إصدار الحكم والقرار من لسان أو أفكار غيري و من أفكار أنت أخذتها عني لأنني ببساطة لا أملك نفس ميولك و لا أحب نفس البرامج التي تحبها و لا تستهويني جلسات السمر الجماعية كما أنت معتاد على عليها .

أنتم لستما أنا , أنا كيان آخر مستقل مختلف، أنا أعيش عالمي. وانتم تعيشون عالمكم بكل ما فيه من تفاصيل كبيرة كانت أو صغير .

الدافع نحو التنمر الاجتماعي

الاختلاف ربما كان دائما المسبب و الدافع نحو التنمر الاجتماعي فكثير هم المرضى النفسانيين ان صحت تسميتهم يأخذون غيرهم تسلية و مسقط لعاهاتهم النفسية فيبحثون عن أدق التفاصيل التي تسبب الإحراج و الكبت فيهم من أجل نعتهم بها و مجاكرتهم و هي فرصة لإبراز ذاتهم على حساب محو الآخر

فالتنمر اذن ظاهرة عدوانيّة وغير مرغوب بها تنطوي على مُمارسة العنف والسلوك العدواني من قبل فردٍ أو مجموعة أفراد نحو غيرهم ، وتنتشر هذه الظاهرة بين الصغار و الكبار بين مختلف شرائح المجتمع و خصوصا اين يكثر الجهل و التخلف

وبتقييم وضع هذه الظاهرة يتبيّن أن سلوكيّاتها تتّصف بالتّكرار ، بمعنى أنها قد تحدث أكثر من مرة كما أنها تعبّر عن افتراض وجود اختلال في ميزان القوى والسّلطة بين الأشخاص حيث أن الأفراد الذين يمارسون التنمّر يلجئون إلى استخدام القوّة البدنيّة للوصول إلى مبتغاهم من الأفراد الآخرين وفي كلتا الحالتين سواءً أكان الفرد من المتنمرين أو يتعرّض للتنمّر فإنه معرّض لمشاكل نفسيّة خطيرة ودائمة ما يعرف بالعاهات النفسية .

ستة أنواع من التنمر

أما أنواع التنمر فهي ستة أنواع نبدأ أولا بالتنمر الجسدي أي الضرب والدفع والعرقلة و القرص وإيقاع الآخر وغيرها بغية إضعافه وفرض القوة عليه حكم القوي هنا و الحقرة كما يقال باللغة العامية ثانيا التنمر اللفظي و ما أكثره و ما أقساه و هو ما يشمل النعوت والتلقيب والإهانة والترهيب والتجريح والتهديد والتعييب أي بصريح العبارة التنابز بالألقاب { يا أيها اللذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم و لا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن و لا تلمزوا أنفسكم و لا تنابزوا بالألقاب بئس الإسم الفسوق بعد الإيمان و من لم يتب فأؤلئك هم الظالمون } الحجرات 11

أظن أن هذه الآية تختصر كل شيء.

ثالثا التنمر الاجتماعي و هدفه الإساءة إلى سمعة الشخص اجتماعيا ومنه الإشاعات والإحراج وتشجيع الآخرين على نبذ الشخص اجتماعيا و قذف المحصنات و الحديث في أعراض الناس فمن منكم سلم من هذا ؟؟؟ فأصبح الحديث في الأعراض ميراث و موضة تمارس في المقاهي و مجالس الدومين

رابعا التنمر على الإنترنت عبر وضع أمور مهينة للشخص سواء علنا أو بالسر مثل رسائل وصور وفديوهات وتشويه سمعة ففي الماضي كان سرك في بير و اليوم سرك public على صفحتي في الفايسبوك و خاوتي بارطاجي le maximum

خامسا التنمر الجنسي أي قصد القول أو القيام بأعمال مؤذية مثل تعابير مهينة وحركات جسدية ذات معنى جنسي غير لائق و هو غالبا ما يبدأ في سن المراهقة بمفهوم التحرش الجنسي .

التنمر العرقي

سادسا التنمر العرقي وهو التنمر على عرق أو دين أو لون أو جنس الشخص الآخر وقد يصل هذا النوع من التنمر إلى شمل كل أنواع التنمر المذكورة سابقا واصلا إلى حد القتل.

هذا داخل في العنصرية و القبلية يا لزطشي يا الحركي يا لزوافي يا النيقرو ……….

فضحايا التنمر يشعرون بعدم القيمة والغضب وبالتالي يرمون هذا التنمر على غيرهم و من أسبابه شعور المتنمر بالوحدة وبعدم الأهمية فقد يكون هذا بهدف اكتساب الاهتمام والشعور بالقوة والمشاكل المنزلية تعتبر البؤرة لهذا النوع من الحالات النفسية الشاذة فالكثير من المتنمرين يعانون من اضطرابات في منازلهم (التعنيف اللفظي والجسدي والجنسي والعاطفي…مثلا التفريق بين ذكر وأنثى .. كذلك عدم تقدير الذات فإن الشخص يشعر بعدم القيمة بأنه مثلا بشع عنصر غير فعال غبي غير محبوب هنا يلجأ إلى فرض سيطرته على الآخرين وأسهل طريقة له للانتقام هي الحط من قيمة الآخرين وتكسير معنوياتهم وقدراتهم ففاقد الشيء لا يعطيه

أسباب أخرى

و الغيرة أيضا من الأسباب المهمة جدا في التنمر إذا كان المتنمر يعاني من الغيرة من أحد على الفرض أنه أجمل منه أو أغنى منه أو أذكى منه دراسيا فإنه غالبا ما سيحاول صب غيرته وانزعاجه على ذلك الشخص الآخر التعجرف اليوم أصبح العنوان الكبير للتعاملات اليومية و الذهنيات اللئيمة فالكثيرون يعانون من التكبر والتعجرف ما يجعلهم يعتقدون أنهم أفضل ما حدث في العالم وأجمل خلق الله نعم انه جنون العظمة يا سادة يا كرام وبالتالي يتنمرون على كل من هم حولهم خصوصا من يكون أقل منهم مستوى بدرس أو درسين في الاجتماعيات أو الدوال الأسية و اللوغارتمية فيصبح الحديث معهم بطلب خطي قال

{ قل لي شكون تعاشر نقول لك شكون أنت }…كذلك الإنتماء إلى مجموعة من المتنمرين مثلا شلة في الحي مشاغبة في أي مشكلة يزجون أنفسهم بها يحاولون فرض نفسهم على الجميع بالتخويف والترهيب و يزرعون اللا أمن بين العمارات و في الدرج و تحت البنايات رومبو زمانه يكسب المتنمر المزيد من القوة بفضل دعم فريقه المشاغب تعاونوا على البر و التقوى غاب القط العب يا فار يسترجلون مع النساء الضعيفة و العجزة و الأطفال .

التنمر في المدارس

هناك نوع آخر من التنمر لا يحدث إلا في المدرسة فهنالك طلبة و تلاميذ اتخذوا من التنمر طريق مختصرة للشهرة يرغبون بالتأثير من خلال كسب إعجاب الآخرين عبر اضحاكهم وتسليتهم من خلال التنمر على غيرهم وهذا النوع من التنمر لا يحدث فقط في المدرسة وإنما في الطريق كذلك في الأماكن العامة في المقاهي ..يتهامزون ويتلامزون ويطلقون أسماء بطريقة ساخرة بهدف التنمر تكون اما عن اللباس او الشكل او الطول او أي شيء المهم أن يتم القصف بنجاح

.فما نتيجة ذلك ؟؟؟؟؟؟ فالمتنمرون غالبا ما يلجئون الى استخدام الكحول ,الدخان ,المخدرات,الدخول في عراك,ترك المدرسة ,نشاطات جنسية مبكرة حتى عندما يكبرون قد تكون لديهم علاقات مسيئة مع الآخرين (شريك الحياة ,الأولاد,الأهل) وقد يدخلون في سياق إجرامي أما التأثير على الضحية فالأولاد الذين يتعرضون للتنمر غالبا ما يعانون من الإحباط القلق و الحزن الشديد و الوحدة , اضطرابات في النوم والأكل وعدم الرغبة بمزاولة النشاطات وكذلك مشاكل صحية وتراجع في الدراسة وقد يتغيبون عن المدرسة أو يرفضون الذهاب إليها أصلا وفي كثير من الأحيان يتركون المدرسة وصولا إلى الانتحار … فالتنمر هو السبب الثالث عالمي للموت بين المراهقين .

فأنتم نعم أنتم نعم أنتم أنتم أنتم : نفسية الناس ليست جدرانا لخربشة اضراباتكم النفسية أو ملاعب بيزبول لضرب حظكم السيئ اعتدلوا أو انقرضوا.