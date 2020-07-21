بإمكاننا تجاوز المحنة الحالية

دعا وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، عبد الرحمن بن بوزيد المواطنين للالتزام بالتدابير الوقائية وبالحجر الصحي ، مشيدا بمستوى الكفاءة والمهنية العالية لكل الأطقم الطبية خاصة لما يبذلونه في الميدان من تضحيات وطالب الجميع بمساندتهم.



طالب دوزيرالصحة، عبد الرحمان بن بوزيد، في تصريح على هامش الحملة التحسيسية الوطنية كلنا مع الأطباء ضد الوباء” كافة المواطنين للالتزام بالتدابيرالوقائية، والحجر الصحي من أجل تجاوزأزمة فيروس كورونا، داعيا كافة المواطنين والمواطنات الالتزام بالتدابيرالوقائية والالتزام بتدابير الحجر الصحي.



ووجه بن بوزيد الشكر للأطقم الطبية ،قائلا :”أغتنم الفرصة لأقول شكرا لكل طبيب، مريض، مسعف، إداري، ومهما قلت سأكون مقصرا في حقكم، أجدد أسمى معاني الشكر لكل الأطقم الطبية ومهني الصحة على المجهودات المتواصلة، و شيد بمستوى الكفاءة والمهنية العالية لكل الأطقم الطبية وما يبذلونه في الميدان، تضحيات الجيش الأبيض تظهر في الميدان ويجب مساندتهم”، مضيفا :”تسجيل أكثر من 2300 إصابة و44 حالة وفاة في صفوف السلك الطبي”.





إيمان لواس