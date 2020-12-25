بأي دافع يريد الحركى العودة للجزائر…؟ا

بقلم :جمال نصرالله شاعر وناقد أدبي

هم يريدون رؤية الأرض التي ولدوا بها والتمشي فوق تربتها بعد عشرات من السنين قضوّنها داخل الغيتوهات الخاصة سواء في أرقى المدن الفرنسية أو في أرذلها . شاعرين بالذنب و الذي ربما سيظل هذا الذنب ملازما لهم حتى الفناء؟ا هذا هو بالاختصار المفيد حال ألاف الأشخاص ممن قدموا خدمات لفرنسا الاستعمارية طيلة حقب مؤرخة ومقننة.مرتكبين جرائم عدة سواء كانت مادية جسدية أو معنوية قاهرة اضطهادية وأخرى تاريخية لا هي إنسانية ولا هي أخلاقية.

هذا المطلب تم تفعيله قبل سنوات بقبة البرلمان الفرنسي حين أشار له الكي دوسي في رد منه على أسئلة عدد من النواب الذين رأوا إمكانية تحقيق هذا المطلب.بحكم اتفاقيات ثنائية تمت بين البلدين عام 2012 تصب في هذا المضمار.لكن الحقيقة التي تهمنا.هي الدافع النفسي لهاته الفئة التي ترى بأنه مطلبا شرعيا.لا ينم عن حب واقعي موضوعي ينطلي على حقيقة ظاهرية وتدخل في خانة تكنى بالجزائر المستقلة.لكنه حب جوهري وباطني ظل مغروزا في بطون هؤلاء.ولا يأبه إلا أن يستنطق نفسه كل مرة؟ا

الخارجية الفرنسية ردت بطريقة دبلوماسية لبقة عن أن الأمر متعلق بموافقة الجزائر ولا حظوا المصطلحات المدسوسة الغريبة والتي نقصد أنها خالية من لفظ الدولة الجزائرية بل تكتفي بذكر الجزائر وهي طبعا نفس النغمة من اسطوانة قديمة مشروخة ؟ا فعلى الرغم أن القانون المذكور أعلاه المعدل لقانون آخر كان عام1968يقر بموافقة البلدين خاصة البلد المستضيف . إلا أن ما يوّصفون بالحركى يصرون على زيارة أراضي أجدادهم وبعض عائلاتهم بحجة التوقان شوقا وحنينا للأرض التي ولدوا بها بالأساس. وليس للأشخاص وما حققنه جزائر ما بعد الاستقلال.لأنه غالبا ما تمت اللقاءات الشخصية.فهم يريدون استعادة الذكريات التي هي قطعة منهم..لكنها لم تعد كذلك بعد19مارس62من القرن الماضي لأسباب معلومة أهمها الخوف من الانتقامات الشخصية..بالمقابل السؤال المطروح هل حمى هذه النظرة الدونية أو تلك زالتا مع مرور الزمن؟ا

كيف ينظر المواطن الجزائري اليوم الى مصطلح حركي وكيف يتعامل مع المعني به.والعكس صحيحا ـ أي كيف ينظر أنصاف الفرنسيين وربما الدخلاء على الفرنسيين الأصلاء إلى الجزائري اليوم مع مطلع القرن ال21..هل يا ترى هناك أدنى تقدير أو اعتبار …أهناك اعتراف حتى وهو جد متأخر بجزائرية الجزائري أم أن هذه الفئة تمثل دور الضحية وتذرف دموع التماسيح أمام الرأي العام

بغية تحقيق إحدى نزواتها حتى لا نقول عقدها التاريخية وهي رؤية الأراضي ومراسي الطفولة وشوارعها…وكأن بالأمر دعوة سياحية لا غير؟ا والكذب على التاريخ والشواهد؟ا ألا تشعر بالخزي هذه الفئة حين تمضي في سلوك مثل هذا وتريد له أن يكون تحت بند قانوني وتحت حماية..ثم هل حدث مثل هذا في دول أخرى…أي هل عاد العملاء يوما لمواقع خانوا فيها الأمانات والأصول.

ساركوزي قال ذات يوم إن ثمن الأباء لا يدفعه الأبناء .وهذا معقول ومقبول نوعا ما.في إطار ثقافة التسامح والتعايش …لكن الطامة الكبرى أن ما تبقى من الأباء والأجداد هم من يلحون ويصرون عل هذا المطلب. بدافع أن جزائريتهم لازالت حية في قلوبهم.وقد حدث في الفيتنام على ما أتذكر يوم طلب ممن تعاون مع الأمريكان ضد فيتنام الشمال وتحت ضغوط دبلوماسية.امتثلت السلطات الفيتنامية إلى حيلة ترضي الطرفين وهي عمل وتفعيل إستفتاء عام لكافة الأفراد فكانت النتيجة95ضد عودتهم؟ا

وبنا على كثير من الحيثيات والأدبيات فإن أمرا مثل هذا ليس بالمعقد لكنه سهل وواضح وضوح الشمس إلا من أبى أن يكذب على نفسه.فالذي يشده الحنين حبا لمكان يجب أن يكون هذا المكان معبأ بالذكريات النبيلة والنرجسية وليس بالبغضاء والمكاره وأترابه مسقية بدماء لأحفاد هم ضحايا لمن سوف يستقبلونهم واقترفت أياديهم …وبالأحرى فإن الوافدين الزوار هم من كانوا متسببين في إراقتها.لأنه الأكيد المؤكد ألا وجود ليد حركي ببيضاء ناصعة بل مشوهة ولو بقطرة دم أو صفعة وأو جلدة أورمي بحجارة… وبالتالي كما قلنا هي مسألة أخلاقية إنسانية حفرت لنفسها خنادقا غائرة في الضمير والذاكرة

وقديما قال الشاعر العباسي ابن الرومي(ـ ولي وطن آليت ألا أبيعه وألا أرى غيري بائع له الدهر مالكا ….عهدت به شرخ الشباب ونعمة كنعمة قوم أصبحوا في ظلالكا ـ_).صدقت إذا يا ابن الرومي وسؤلنا الأخير هل حفظ هؤلاء الحركى مقولة الشريف قتادة أبو عزيز (بلادي وإن جارت عليّ ولو أنني أعرى به وأجوع … ـ وآخرون يقولون …ـ ..وأهلي إن ظن علّي كرام)

والخلاصة هي أن هاجس العودة الذي ظل يطارد هذه الفئة سرعان يعيش ويحيا بين منحيين..الظهور والبروز مرات والخفوت مرات أخرى.بدافع إدراجهم ضمن تقارير الذاكرة المشتركة بين الجزائر وفرنسا.خاصة داخل الملف المنتظر للمؤرخ بنجامين ستورا الذي حسبهم غير مؤهل لتسلم هذا الملف لأنه منحاز للطرح الجزائري الرافض لكل أنزاع لاستعمار والبطش