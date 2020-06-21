“بأي حق السيطرة على النت؟” إصدار جديد لعمار بلحيمر

ع.غ/وكالات

أصدر الإعلامي ” عمار بلحيمر” كتابه الجديد “بأي حق السيطرة على النت؟”، الذي تضمن حزمة مقاربات حول عالم الواب.

وفي المصنّف ، يقترح الكاتب والصحفي منذ نحو نصف قرن، تقنين عالم الواب، ويطرح الوزير الحالي للاتصال والناطق الرسمي للحكومة سلسلة رؤى حول مختلف الحيثيات المتصلة بمنظومة النت خريج جامعة رينيه ديكارت بباريس، أستاذ القانون العام في جامعة الجزائر 1، أشار في كتابه إلى “رأسمالية المراقبة “، التي توصف على أنها” رأسمالية مارقة”، وتصور بحتمية التأسيس لمنظور تنظيمي مغاير يحمي المبحرين.

ولفت بلحيمر إلى خشية تيار “رأسمالية المراقبة”، من مطالبة المواطنين الذين يطالبون بمسار بديل من أجل إنقاذ المستقبل الرقمي للديمقراطية”يُشار إلى أنّ بلحيمر له مسار حافل، إذ سبق له كتابة عدة مقالات وإسهامات في مختلف الجرائد والمجلات وألّف عدة كتب في مجالات السياسة والقانون الدولي والاقتصاد والبحث العلمي، آخرها كتابا “الوصايا العشر لوول ستريت” (2017) و”دروب السلام” (2018).