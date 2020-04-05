“ايني” تصنع أنظمة إنعاش اصطناعية وأجهزة تنفس آلية

أعلنت وزارة الصناعة، اليوم الأحد، عن شروع المؤسسة الوطنية للصناعات الالكترونية “ENIE ” في تصنيع أنظمة الإنعاش الاصطناعية وأجهزة التنفس الاوتوماتيكية.

وقالت الوزارة في بيان لها، إن انخراط “ENIE” في تصنيع أنظمة الإنعاش الاصطناعية، من شأنه المساهمة في مواجهة النقص في هذه الأنظمة في المستشفيات في هذه الفترة. حيث شرعت المؤسسة التابعة لوزارة الصناعة والمناجم، في تصميم وإنتاج هذه الأنظمة و أجهزة التنفس الاوتوماتيكية.

وتهدف الشركة العمومية من خلال هذه الخطوة إلى تقليل النقص الذي تعرفه المستشفيات حاليا من هذه الأجهزة وهو مايعرقل عمل الأطباء و أعوان الصحة في علاج المرضى.

وفي هذا الإطار، قامت شركة “إيني”، بتصميم نظام الإنعاش الاصطناعي الذي يعوض التدخل اليدوي بالوسائل التقليدية للمساعدة على التنفس. ويعد هذا النظام نسخة مبسطة جدا من أجهزة التنفس الاصطناعية الكلاسيكية.

وقد تم تصميم نموذج هذا النظام خصيصا ليستجيب لاحتياجات المرضى الذين تتأثر قدراتهم التنفسية بعدوى فيروسية أو أمراض أخرى تتطلب مساعدة للحفاظ على وظيفة التنفس وتحسينها.

ومن جهة أخرى، شرعت هذه المؤسسة العمومية التابعة لمجمع ELEC-Eldjazair، بعد أن قررت الشركة العالمية Medtronic – المتخصصة في التكنولوجيات الطبية- بتاريخ 31 مارس 2020 التنازل بدوافع إنسانية على حقوق ملكية نظام التنفس الطبي PB560، أيضا في تصنيع أجهزة تنفس اوتوماتيكية وفق هذا النظام للمساهمة في احتواء وباء كورونا فيروس.