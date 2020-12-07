ايداع رئيس بلدية عين الرحمة بغليزان رفقة 6 منتخبين وموظفين الحبس المؤقت

أمر قاضي التحقيق لدى محكمة مازونة في ساعة متاخرة من مساء أول امس بايداع رئيس بلدية عين الرحمة الحالي رفقة 6 اشخاص من بينهم منتخبين وموظفين الحبس المؤقت بتهمة منح امتيازات غير مبررة وتبديد اموال عمومية.

القضية جاءت على خلفية جاءت تحقيقات باشرتها الضبطية القضائية حول منح صفقة لتهيئة مؤسسات تربوية بدون قرار تنفيذ الخدمة او بداية الاشغال (ods) وهو ما يعد خرقا في قانون الصفقات العمومية وذلك من خلال التوطؤ مع احد المقاولين بالمنطقة ، وتحويل اموالها دون اقامة الاشغال الامر الذي فضحته عملية الدخول المدرسي الجديد ، وهو ما بلغ مصالح الامن التي فتحت تحقيقات انتهت بتوجيه الاتهام الى رئيس البلدية بالاضافة الى 06 اشخاص اخرين من منتخبين وموظفين لديهم علاقة بالموضوع زيادة الى صاحب مقاولة تبين تواطؤه في الملف.

محمد بن ترار