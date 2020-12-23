ايت احمد أو الثورة كأسلوب حياة

بقلم احسن خلاص

عندما تتصدى للكتابة عن محند اولحسين ايت احمد تصطف أمامك مشاهد لا تحصى شكلت 70 عاما من النشاط الدؤوب وغير المنقطع. يدعى اختصارا حسين ايت احمد بينما اختار لنضاله اسم “مجيد ” منذ أن كان عضوا مؤسسا للمنظمة الخاصة ثم رئيسا لها. كانت سبعة عقود من الزمن كافية ليعايش ويتفاعل الرجل بشكل أفقي مع أحداث كبرى ومراحل متباينة طبعت النصف الثاني من القرن العشرين وجزء من القرن الواحد والعشرين، تأثر ببعضها وأثر في بعضها الآخر وساهم في صنع أخرى.



ظل الزعيم والقائد التاريخي حسين ايت احمد من القلائل الذي آمنوا أنهم لم يخلقوا إلا ليكونوا ثائرين رافضين للوضع القائم وللأمر الواقع لذا ظهر العمل الثوري في ذات ايت احمد كلا متكاملا يشمل في الوقت ذاته العمل المسلح والنشاط الديبلوماسي والتحرك السياسي فنجد هذه الأبعاد كلها قد تكرست في مسيرته ولو بشكل متقطع فنجده ينتقل في أداء الأدوار الثورية بشكل مذهل وقدرة هائلة على التكيف ومرونة لا نظير لها في إبداع التصورات والحلول.

وإذ يحيي الجزائريون الذكرى الخامسة لوفاته لا يمكن أن تغيب عن أذهانهم الصور التاريخية التي التقطتها التلفزيونات وشهدها من حضر مثلنا على الأرض تشييع الزعيم إلى مثواه الأخير قرب قبر والدته بقرية يحمل اسمها وتحمل اسمه، وكان قد مر على شارع محمد بلوزداد تنفيذا لوصيته. صور كانت تظهر بحق كيف استطاع أن يضرب موعدا للجزائريين والجزائريات من جميع أنحاء الوطن ومن كل الأطياف ليؤدوا له بالآلاف وهم يترحمون على روحه التحية الشرفية التقديرية التي لو أنفق الرؤساء ما في الأرض جميعا ما فازوا بتلك اللحظة التاريخية التي لم تكن لتساويها إلا لحظات الحراك الشعبي. بينت تلك اللحظات الرهيبة المهيبة أن وراء جزائر الصالونات والمحافل والدسائس هناك جزائر أخرى عميقة تكذب تلك المقولة السائدة بأن الجزائري ضعيف الوعي السياسي وأنه يسير من غير هدى ولا يعرف ما يريد.

ودع الجزائريون سي الحسين إذن بعيدا عن الرسميين الذين رفض الشعب حضورهم عند وصول الموكب الجنائزي إلى قرية ايت احمد منهم الوزير الأول آنذاك عبد المالك سلال الذي عاد أدراجه بعد الاستنكار الواسع لحضوره. وبتوديعه وغيره من الجيل المخضرم الذي عاش مرحلة الحركة الوطنية وحرب التحرير ومصارعة النظام الأحادي الشمولي عاش القطيعة بين نمط من العمل السياسي التقليدي ليفتح الباب لنمط جديد أثمر بعد أربع سنوات فقط هبة شعبية وثورة سلمية لا تزال قائمة إلى اليوم بالرغم من الظروف التي أنشأتها الأزمة الصحية.

ومع ظهور الجيل الجديد من النشطاء السياسيين الثائرين على الوضع القائم والأمر الواقع الساعين إلى التغيير لم يفقد الزعيم ايت احمد ومن على شاكلته وطنيا ودوليا على غرار الزعماء عرفات وماندلا وكاسترو وغيرهم بريقهم بل صاروا يشكلون مدارس في النضال تقتدي بها الأجيال الجديدة في كل جبهات المقاومة للاستعمار والاستبداد في العالم.

لقد خاض ايت احمد تجربة متنوعة انتقل فيها من العمل النضالي الذي بدأه مع الدراسة الثانوية وانطلقت بعد الحرب العالمية الثانية مسيرة لم تتوقف إلا في اللحظة الأخيرة من حياته بل تواصل تأثيرها بعد مماته ومراسيم تشييعه التي تحدثنا عنها أحسن تعبير على ذلك. تعرف على الوطنيين الأوائل من أمثال علي العيمش قبل وفاته عام 1946 قبل أن يسطع نجمه في مؤتمر زدين بعين الدفلى عام 1947 أين قدم وهو ابن الواحد والعشرين من العمر تقريرا حول أوجه العمل الثوري المناسب للحركة الوطنية الاستقلالية قبل إنشاء المنظمة الخاصة التي تولى رئاستها عام 1948 خلفا لمحمد بلوزداد الذي انسحب منها لأسباب صحية قاهرة وهي القيادة التي تولاها تحت الإشراف السياسي لمحمد خيضر النائب البرلماني عن حركة انتصار الحريات الديمقراطية وفي تلك الفترة حدث الهجوم على بريد وهران وكان الهدف منه التهيئة لانطلاق العمل المسلح عام 1949 لكن إبعاد ايت احمد من المنظمة بعد الأزمة البربرية وتعويضه ببن بله الذي تزامن مع اكتشافها والزج بأعضائها في السجون حال دون اندلاعها الذي تأخر إلى عام 1954. وفي القاهرة التي التحق بها عام 1953 انقلب سلم القيادة عندما تولى بن بله قيادة الوفد الخارجي مرفوقا بايت احمد ومحمد خيضر فانطلق في العمل الديبلوماسي بمرونة شديدة وكأنه ضليع فيه وقد نجح في تمثيل جبهة التحرير الوطني في مؤتمر باندونغ عام 1955 رفقة محمد يزيد.

وبالرغم من انتمائه إلى الوفد الخارجي كان ايت احمد الوحيد الذي أقر نتائج اجتماع الصومام بعد عودته من نيويورك أين كان في مهمة ديبلوماسية وكان مؤهلا ليشكل جسرا بين طرحين متباينين لقيادة الثورة، طرح كان يقوده بن بله وبوضياف، كان يتهيأ للشروع في مفاوضات مع الحكومة الفرنسية انطلاقا من ندوة تونس في أكتوبر 1956 وبين قيادة جديدة منبثقة عن اجتماع الصومام بقيادة رمضان عبان وكريم بلقاسم والعربي بن مهيدي لكن اختطاف الطائرة التي كانت تقل الوفد الخارجي من الرباط إلى تونس حال دون أداء ايت احمد دور المصالحة التاريخية بين الطرفين وتفادي انفجار القيادة الثورية من الداخل.

كانت المعركة السياسية التي خاضها ايت احمد اثناء حرب التحرير فكرية ولم يكن يسعى لتشكيل قاعدة عسكرية خلفية على غرار ما فعله الباءات الثلاث ولا للاستقواء بقوة خارجية مثل ما فعل احمد بن بله ومحمد خيضر بل كان كل همه إرساء نظام قيادي ديمقراطي وهو النظام الذي دافع عنه منذ الاستقلال إلى آخر يوم من حياته..

قد لا يسع المجال للخوض في تاريخ ايت احمد النضالي بعد الاستقلال وقد نتركه لمجال آخر إذ لا يمكن استيفاء جميع المشاهد التي تجتمع وتتزاحم أمامنا ونحن نعرض لشخصية تاريخية فذة من شاكلة حسين ايت احمد. ويبقى أمام الدارسين عمل طويل وكثيف لتحليل جوانب عدة من مسار استمر لسبعين عاما. رحم الله الفقيد.