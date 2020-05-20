ايتوزا.. نقل عمال قطاع الصحة والخدمات الحيوية يستمر يومي العيد

أعلنت، اليوم الأربعاء، مؤسسة “ايتوزا”، أن النقل الخاص بعمال قطاع الصحة والخدمات الحيوية يستمر حسب المواقيت المحددة خلال يومي عيد الفطر المبارك .

وأفادت مؤسسة النقل الحضري والشبه الحضري لولاية الجزائر، في بيان لها نقلته وكالة الأنباء، أنه وتبعا للإجراءات المتخذة من طرف السلطات العمومية لوقف الحركة المرورية والتي تهدف الى تعزيز اجراءات الحجر الجزئي خلال يومي عيد الفطر.

فإن مؤسسة النقل الحضري وشبه الحضري لولاية الجزائر “ايتوزا” تعلن أن النقل الخاص بعمال قطاع الصحة والخدمات الحيوية يستمر حسب المواقيت المحددة.