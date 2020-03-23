“ايتوزا” تطلق برنامجا لنقل مستخدمي قطاع الصحة

أطلقت حافلات إيتوزا، أمس، برنامجا خاصا لنقل مستخدمي قطاع الصحة لولاية الجزائر.

يأتي ذلك في إطار الإجراءات المستعجلة، للتصدي لوباء كورونا، الرامية إلى تنظيم عملية نقل لفائدة مستخدمي الصحة والشبه الطبي، خلال فترة توقف حركة النقل الجماعي بسبب انتشار فيروس كورونا بالجزائر.

وقد أعلمت مؤسسة النقل الحضري وشبه الحضري لمدينة الجزائر، في بيان لها، كافة مستخدمي الهياكل الطبية، عن انطلاق عملية النقل ابتداء من أمس الاثنين، على الساعة السادسة صباحا، وهذا وفق المخطط التالي

الذي سيمكن من نقل موظفي الصحة من مختلف محطات نقل المسافرين للعاصمة على غرار محطة أول ماي، ساحة الشهداء، بن عكنون، الحراش، عين طاية، الكاليتوس، درقانة، دويرة، درارية، بابا حسن، بئر توتة، خرايسية، العاشور، براقي، عين البنيان، وغيرها من المناطق.

كما أوضحت المؤسسة، في آخر بيانها، أن مستخدمي هذه الشبكة الخاصة من المواصلات، مجبرون على تقديم بطاقتهم المهنية، خاصة أنها تمنع منعا باتا نقل أشخاص آخرين، غير مستخدمي الهياكل الصحية.

مريم خميسة