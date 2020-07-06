اويحي: لا علاقة لي بملف طحكوت

اكد الوزير الأول السابق أحمد أويحيى اليوم الاثنين أنه لا علاقة له بملف فساد رجل الأعمال محي الدين طحكوت .

وقال أويحي لدى استجوابه من طرف هيئة المحكمة , اوكد ما قاله دفاعي هذا الصباح بان لاعلاقة لي بالملف ، وبخصوص التعليمة 555 الخاصة بتحويل الامانة التقنية الى الوزارة الاولى ومنع وزارة الصناعة من تسليم اي وثيقة أجاب ان سياسة التركيب اعتمدناها بعد ان وصلت الجزائر الى سنوات العجاف ، مشيرا الى أن قائمة 5+5 هم المتعاملين الموجودين في الميدان وفي مجال تركيب السيارات وقد عوتبت على ذلك لاني منعت المنافسة بحرية ،لكن اضطررت لان اعتمد هذه الاستراتيجية لانقد الاقتصاد وبعد المشاورات وصلنا الى قائمة 40 ،وعن عدم قبولي منح رخص تقنية من طرف وزارة الصناعة سببه انه ثمت متعامل في مجال الجرارات بالغزوات ولم يحوز على ايه وثيقة وبشان التمديد ااكد ان لا دخل لي فيها

ب.ع