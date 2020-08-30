اهم قرارات اجتماع مجلس الوزراء

ترأس رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني، عبد المجيد تبون، اليوم، اجتماعا لمجلس الوزراء، خُصص لدراسة ومناقشة ثلاث مشاريع أوامر اثنان منها قدمهما وزير العدل يتعلق الاول بالوقاية من عصابة الاحياء ومكافحتها، و الثاني يعدل ويتمم قانون الاجراءات الجزائرية من خلال تعزيز تخصص القضاء الجزائي وتعديل الاحكام المتعلقة بالامتياز التقاضي لبعض الفئات من الموظفين السامين في الدولة، واصدار احكام جديدة تتعلق باستعمال المحادثة المرئية عن بعد في الإجراءات القضائية.

أما المشروع الثالث قدمه وزير الصناعة الصيدلانية يتعلق بتعديل القانون الخاص بالصحة، كما قدمت وزيرة البيئة عرضا حول ورقة العمل لبعث وتطوير أنشطة القطاع في اطار المقاربة الجديدة الاقتصادية والاجتماعية

وزير المالية عرض مرسوم رئاسىى يحدد تدابير مكيفة لاجراء ابرام الصفقت العمومية في اطار الوقاية من انتشار كورونا والتصدي له

وزير الخارجية قدم مشروعا للموافقة على الاتفاق المؤسس لمنطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية الموقع بكيغالي في 21 مارس 2018.

ومن أهم القرارات التي خلص اليها اجتماع مجلس الوزراء:

– رئيس الجمهورية يأمر بتشديد مكافحة النشاط الإجرامي عبر الأحياء من خلال تعزيز تخصص القضاء الجزائي

– زيادة اجراءات الردع القانوني لمكافحة هذه العصابات

– منع استيراد، بيع وصناعة أسلحة بيضاء تستعمل من طرف عصابات الأحياء

– استثناء المشاركين في العصابات من إجراءات العفو

– رئيس الجمهورية يأمر وزير العدل بإعداد مشروع قانون ضد الاختطاف

– تدابير أمنية جديدة لحماية الأجهزة الأمنية المكلفة بمواجهة العصابات

– مرافقة شركة “صيدال ” لاستعادة مكانتها.

– التصدي للمخابر واللوبيات المتورطة في استيراد الأدوية بطريقة سرية.

– إعطاء الأولوية لرفع الإنتاج الوطني لصناعة الأدوية.

– والعمل في تقليص فاتورة الاستيراد للأدوية بـ 400 مليون دولار نهاية السنة الجارية.

– إعادة بعث مشروع السد الأخضر كأولوية لوقف زحف الرمال.