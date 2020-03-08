انهاء مهام مدير مستشفى بوزيدي لخضر ببرج بوعريريج

أمر والي ولاية برج بوعريرج محمد بن مالك بإنهاء مهام مدير المؤسسة الاستشفائية بوزيدي لخضر، بسبب عدم معالجته النقائص التي لازالت تميز المستشفى.

وأوضحت مصالح ولاية برج بوعريريج في بيان لها بأنه و “على إثر الزيارة الميدانية الفجائية لوالي الولاية إلي المؤسسة الاستشفائية بوزيدي لخضر، والتي و قف خلالها على عديد التحفظات حيث قدم أوامر صارمة برفعها في مدة وجيزة”.

وأضاف المصدر ذاته :” وبناء على هذا أوفد الوالي لجنة للتفتيش ومعاينة مدى تنفيذ تعليماته وقفت على حال المستشفى ولا حظت عدم رفع هذه النقائص والتحفضات إذ لم يلتزم مدير المستشفى برفع التحفظات المسجلة”.