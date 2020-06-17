انقلاب 19 جوان الأسباب والنتائج

بقلم: احسن خلاص

في فبراير 2005 صدر قرار من الحكومة بحذف تاريخ 19 جوان من سجل الاحتفالات والذكريات الوطنية ضمن سياسة المصالحة الوطنية التي انتهجها الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليفة آنذاك، وقد قلد الرئيس الأسبق احمد بن بله الدكتوراه الفخرية. وهو بمثابة تجاوز عبارة التصحيح الثوري التي أطلقت على عملية الإطاحة بأول رئيس للجزائر المستقلة وقبلها كان الرئيس محمد بوضياف على وشك الإقدام على الخطوة ذاتها قبل أن يغدر به الموت المأساوي.

أتى هذا القرار من بوتفليقة، أحد مهندسي الانقلاب على بن بله، كرد للجميل على الدعم الذي تلقاه منه منذ بداية توليه الحكم عام 1999 حيث أيد سياسة الوئام المدني وكان يهيئ آنذاك الطريق نحو طبعة ثانية من سياسة المصالحة الوطنية. وكان بوتفليقة قبل ذلك قد سعى لدى القادة الأفارقة لأن يترأس بن بله مجلس الحكماء الأفارقة المنبثق عن مؤتمر الوحدة الإفريقية بالجزائر في جويلية 1999 بعد أن منحه فرصة الحضور الشرفي في هذا المؤتمر الذي أقر بالمناسبة مبدأ رفض عضوية الحكومات غير الدستورية في المنظمة الإفريقية.

لم يكن المناخ السياسي السائد في الجزائر أياما قبل الانقلاب على بن بله يوحي للرأي العام أن شيئا ما سيحدث وحتى الرئيس بن بله لم يفكر في أي لحظة يحيط نفسه بتدابير احترازية وهو الذي أوشك أن يتحكم بزمام الأمر بيد من حديد بعد أن جمع بين يديه كل أدوات الحكم وضم إليه عدة وزارات إلى جانب سلطته كرئيس للجمهورية معتز بدعم عربي يقوده الرئيس المصري جمال عبد الناصر. ومما يؤيد السكون والدعة التي كان فيها الرئيس بن بله أنه كان يتهيأ لرئاسة مؤتمر قمة عدم الإنحياز التي كانت الجزائر على وشك استضافتها بعد أيام فقط. كان بن بله يأمل في دعم دولي يرفعه من مجرد رئيس لإحدى البلدان المستقلة حديثا إلى رئيس لأكبر تكتل دولي للبلدان السائرة في طريق النمو إلا أن إرادة أخرى كان يقودها وزيره للدفاع العقيد هواري بومدين أرادت غير ذلك فقد استطاع بومدين أن يجمع كل أعضاء الحكومة وقادة الجيش حول هدف واحد هو إجراء تصحيح على نظام بن بله بعزله عن الحكم وإنشاء مجلس للثورة يثبت الخيارات الإيديولوجية والسياسية الكبرى للنظام ويضع حدا لحكم بن بله وممارساته التي استنكرها البيان الأول الذي صدر عن المجلس بعد نجاح الانقلاب.

لا يمكن أن نعتبر العودة إلى بيان مجلس الثورة في 19 جوان 1965 الذي يعتبر وثيقة تاريخية من قبيل الترف الفكري فجزء منه لا يزال حيا في حاضرنا وكأن أزمات النظام في الجزائر دورية لا يتغير في تنشيطها إلا الفواعل والسياقات، فالبيان الذي كان بمثابة نداء إلى الشعب الجزائري يجسد الرغبة، من الناحية النظرية على الأقل، في التخلص من الارتجالية والفوضى والذهاب إلى دولة أكثر تنظيما وتوزيعا للأدوار وتكريسا للتوازنات داخل النظام.

وفي سياق إضفاء الشرعية الواقعية على الانقلاب اعتبر “الانقلابيون” خطوتهم استجابة لنداء الشعب المستاء مقتنعين بترجمة رغبته لذا أخذوا على عاتقهم أن يسترجعوا حريته المغتصبة وكرامته المهدورة. ولم ير البيان مظاهر هذا الاستياء إلا في تراجع التنمية وضعف الإنتاجية، إذ أن النظام آنذاك لم يكن يتيح التعبير الحر ولا التظاهر العام للتعبير عن الرفض والاستنكار فضلا عن غياب أي صوت للمعارضة. فالمرجعية الشعبية لم تكن إلا سندا لحل أزمة هيكلية داخل النظام وهو ما تجسد في تبريرات أخرى تتعلق بالممارسات الرئاسوية للرئيس المنقلب عليه. فقد استنكر البيان الذي لم يذكر اسم بن بله إلا مرة واحدة النزعة الفردية لهذا الأخير بالقول: “مهما كانت أهمية مهمته، لا أحد يمكنه أن يعتقد أنه يجسد في ذاته الجزائر والثورة والاشتراكية. ومهما كان الشكل الذي يأخذه تجميع السلطات لا يمكن أن يسمح بالتحكم في البلد وشؤونه العامة كملكية شخصية أو خاصة”. وقد عبر الانقلابيون عن الشعور بالتهميش جراء هذه السياسة الفردية بالقول: “ومع تكريس الحكم الفردي اليوم تجد جميع المؤسسات الوطنية والجهوية للحزب والدولة نفسها تحت رحمة رجل واحد يقلد المسؤوليات على مقاسه، ويرفع ويحط وفق تكتيك خبيث وارتجالي الهيئات القيادية ويفرض خيارات ورجالا وفق مزاج الحال ونزوات رغبته.”

هذا البيان الذي يعود بنا 55 عاما إلى الوراء يحيي في أذهاننا الإشكالات التي لا نزال نعيشها ونتدافع من أجل أن نجد لها حلا بالرغم من مرور أكثر من 30 عاما من تبني دستور جديد وضع الأسس الديمقراطية للحكم. فالحكم الفردي كان من الأسباب التي أدت إلى اندلاع حراك 22 فبراير 2019 الذي عصف ببوتفليقة، أحد صانعي الانقلاب المنتفضين على الحكم الفردي لبن بله الذي كادت بنزعته الاحتكارية أن يضم إليه وزارة الشؤون الخارجية التي كان يشرف عليها بوتفليقة آنذاك.

ومن جانب آخر قدم بيان مجلس الثورة حصيلة سلبية ثقيلة لتبرير الانقلاب لدى الرأي العام الداخلي والخارجي، فقد كانت على عاتق بن بله وحده جملة من المساوئ منها “سوء تسيير الأملاك الوطنية وتبديد الممتلكات العامة وغياب الاستقرار والديماغوجية والفوضى والكذب والارتجالية وكلها أضحت حسب البيان تشكل منهجا للحكم” واتهمه البيان باستعمال التهديد والمساومة والاعتداء على الحريات الفردية والشك في المستقبل من أجل إخضاع البعض وبث الخوف وفرض الصمت والاستقالة لدى البعض الآخر. وليس غريبا اليوم، وبعد مرور عقود من الزمن، أن نجد اليوم المظاهر ذاتها تتكرر بالرغم من تعاقب الأجيال والتحولات السياسية والمجتمعية التي عصفت في طريقها بضحايا من القتلى والجرحى. فلا يزال التخلص من المظاهر التي بررت انقلاب 19 جوان 1965 طموحا مجتمعيا وموضوع نضالات لا تنتهي.