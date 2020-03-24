انقطاع الماء في 38 منطقة بالعاصمة غدا الاربعاء

أعلنت شركة المياه والتطهير للجزائر “سيال” اليوم الثلاثاء ، عن انقطاع في عملية التزويد بالماء الشروب يوم غد الأربعاء 25 مارس 2020 ابتداء من الساعة 08:00 صباحًا إلى غاية 20:00، على مستوى أحياء عدة بلديات

ويأتي هذا الانقطاع حسب بيان الشركة بسبب تسرب جد هام في أحد القنوات الرئيسية لنقل المياه في تدفق المياه إلى بعض السكنات الواقعة في طريق العجائب السبع في ولاية الجزائر، ما استلزم تدخل عاجل لفرق سيال من أجل القيام بإصلاح هذه القناة.

وحسب المصدر ذاته فإن البلديات المعنية بهذا الانقطاع هي كل من بلدية واد قريش، باب الواد، القصبة، بولوغين، الجزائري الوسطى.

وسيمس هذا الانقطاع ببلدية واد قريش كل من (حي جنان حسان، حي 64 مسكن، حي “مناخ فرنسا”، حي فونتان فراش، حي ديار الكهف، حي طارق بن زياد، حي السكوطو نادال، والجهة السفلى من فري فالون).

أما بلدية باب الواد ستمس (شارع العقيد لطفي، شارع رابح بيصاص، شارع عبد القادر عبدون، شارع سعيد تواتي)، بلدية القصبة: (شارع محمد طالب، الجيش الشعبي الوطني، مستشفى أيت إيدير وشارع الدكتور بن تامي).

في حين بلدية بولوغين: (طريق دازي، شارع آكلي راحم، أحمد وائل، شارع مهدي بن تومرت، شارع أرزقي ياسف)، بالاضافة إلى بلدية الجزائر الوسطى بكل من حي (الإخوة بيليلي، عبد العزيز موزاوي، الإخوة بن ناصر، سفنجة، عين زبوجة، اللؤلؤة، فرانتز فانون، مسار العجائب السبعة، يحي فرادي، طريق بويان، 118 شارع كريم بلقاسم، فندق الأوراسي، حي العمال، طريق سيدي براهيم، طريق أكنوش، مبنى السكن الجوي).

وأكدت مصالح سيال أن عملية التزويد بالمياه الشروب ستستأنف تدريجيا خلال ليلة الأربعاء 25 مارس 2020 إلى صبيحة الخميس 26 مارس 2020.