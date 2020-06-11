انقطاع الماء في بعض بلديات ولاية تيبازة

شرعت شركة المياه والتطهير للجزائر “سيال” اليوم الخميس أشغال اصلاح قناة تصريف ذات قطر 500 ملم من الحديد المتواجدة على مستوى منطقة بواد البلاع.

وستسبب هذه الأشغال تذبذبات في توزيع المياه الشروب على مستوى بلديات سيدي غيلاس وشرشال بولاية تيبازة

وأفادت شباب أن خدمة التزويد بالمياه الشروب ستستأنف تدريجيا عند نهاية الأشغال.

وستسخر شركة سيال شاحنات ذات صهاريج لضمان تزويد المستخدمين ذوي الأولوية (المؤسسات العمومية والمستشفيات بالمياه).