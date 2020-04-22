انقطاع التزود بالماء بـ 6 بلديات بالعاصمة

أعلنت ولاية الجزائر العاصمة، عن حدوث انقطاع في التزويد بالماء الشروب في بعض بلديات الجزائر العاصمة، اليوم الأربعاء، ابتداء من الساعة الثامنة مساء بسبب أشغال إصلاح قناة توزيع رئيسية ببلدية المرادية.

وحسب بيان ولاية الجزائر، فإن البلديات المعنية هي بلدية المدنية بكل أحيائها، بلدية المرادية بكل من شارع سويداني بوجمعة، شارع لوسيان راينو، ليغليسرين، شارع البشير الابراهيمي جزئيا.

بالإضافة إلى بلدية الابيار بشارع بوقرة جزئيا، نهج نويان فان وحي محمد باي، وزد على ذلك بلدية بلوزداد بشارع محمد روني، سارفانتيس، أحمد أديم، جيلالي مزيدي، بوعلام ديواني، حي فلوري، الشيخ الكامل، جيلالي منور، حي الكلاكتيس، عبد القادر شعال، أحمد بلقاسمي، عبد الرحمان حماوي، علي حميدي، صادق لفقير، محمد دوار.