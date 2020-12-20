انقاذ شابين من الموت اختناقا بالغاز بالبويرة

تمكنت ليلة أمس إسعافات الوحدة الثانوية الهاشمية جنوب عاصمة ولاية البويرة من انقاذ شابين من موت محقق على إثر حادث اختناق بالغاز بقرية الغافلة بلدية الهاشمية ويتعلق الأمر بشابين يبلغان من العمر 28 و 32 سنة وجدا في حالة إغماء ،حيث تم اسعافهما ونقلهما على جناح السرعة إلى مستشفى عين بسام ، وبهذا يرتفع عدد حالات الاختناق بالغاز على مستوى الولاية إلى 38 حالة منها حالة وفاة منذ انطلاق موسم البرد، و هذا رغم الحملات التحسيسية التي تقوم بها مصالح الحماية المدنية بالتنسيق مع شركائها للوقاية من أخطار الاختناق بالغاز و غاز أحادي اكسيد الكربون وفق برنامج للمديرية العامة للحماية المدنية يتمثل في قافلة تحت شعار “معا من أجل شتاء دافئ و آمن”. أحسن مرزوق