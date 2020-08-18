انعقاد الندوة الوطنية حول مخطط الانعاش الاقتصادي والاجتماعي اليوم بقصر المؤتمرات

تنطلق اليوم اشغال الندوة الوطنية حول مخطط الانعاش الاقتصادي والاجتماعي تحت رعاية رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون بالمركز الدولي للمؤتمرات بنادي الصنوبر بالجزائر.

اللقاء سيحضره أعضاء الحكومة المكلفون بالتنمية والانعاش الاقتصادي على غرار وزير الداخلية والجماعات المحلية و وزير الطاقات المتجددة والانتقال الطاقوي ووزير المالية وكذا المتعاملين الاقتصادين والشركاء الاجتماعيين لدراسة مختلف المقترحات التي تهدف الى بعث الاقتصاد الوطني خصوصا بعد وباء كوفيد 19 وآليات التوجه نحو اقتصاد مبني على الرقمنة والمؤسسات الناشئة.

وفي هذا السياق، سيقدم الشريك الاقتصادي من متعاملين وأرباب عمل وثيقة موحدة تتضمن مقترحات لإثراء خطة الانعاش و سيرافع الشركاء الاجتماعيون بدورهم من اجل الحفاظ على مناصب الشغل وتعويض العمال المتضررين من وباء كورونا.