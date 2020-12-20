انعدام غاز المدينة ببلدية واد الخير

يشتكي سكان بلدية واد الخير دائرة عين تادلس بمستغانم منذ سنوات غياب غاز المدينة ،و المياه الصالحة للشرب والانقطاعات المتكررة للتيار الكهربائي بالإضافة للعديد من المشاكل التنموية الأخرى التي تثقل كاهلهم ،هذا فيما عبر مجموعة من المواطنين للوسط عن استيائهم من الاوضاع المزرية في البلدية وغياب المشاريع التنموية اهمها غاز المدينة حيث لا يزال السكان يستخدمون غاز البوتان الذي يشهد ندرة حادة و كذا اهتراء الطرقات و تأخر المشاريع السكنية و انعدام الإنارة العمومية رغم العديد من الوقفات الاحتجاجية خلال السنوات الأخيرة أمام مقر البلدية لم يتغير الوضع كما يجدد السكان مطلبهم لرئيس البلدية ،و المجلس المنتخب بضرورة الالتفات إلى هذه الانشغالات و تحريك المشاريع التنموية ،و الاسراع بتموين البلدية بغاز المدينة.

صورية بن صالح